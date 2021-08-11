Ведущий Никита Добрынин собрал "Холостяк" на своеобразной мальчишнике. Четверо мужчин летом путешествовали по Украине и показали ее живописные места.

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Путешествие "Холостяков"

Михаил Заливако поделился впечатлениями от путешествия. Он признался, что и подумать не мог, что будет так смешно в кадре и за кулисами со съемочной группой: "Были моменты, когда мы просто молили прекратить, потому что можно было умереть от смеха".

Также мужчине понравилось то, что они и отдыхали, и снимали классный проект о путешествиях внутри нашей страны. Михаил поблагодарил Никиту Добрынина за то, что он смог объединить главных героев разных сезонов "Холостяка" и прекрасно провести время.

На фотографиях, которые запостил Заливако, видно яркие моменты со съемок. Похоже, что такая компания понравилась всем, так как на фото у мужчин сияют улыбки на лицах.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Напомним, за сердца этих мужчин украинские девушки боролись на проект "Холостяк". Красавцы искали любовь на глазах у всей страны: