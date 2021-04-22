30-летняя артистка откровенна с публикой, поэтому не скрывает своих детей от нее. Светлана Тарабарова часто делится трогательными семейными фото в социальных сетях, правда, лицо младшей дочери до сих пор не показывает. В новом интервью певица рассказала, что ее родители, как и поклонники, видели Машу разве на фотографиях и видео.

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Я уже год не видела родителей. Они даже не видели Машу. Я очень соскучилась,

– призналась Светлана Тарабарова.

Как молодая мама, знаменитость не решается ехать в город Херсон, где живет ее семья. Мама и папа певицы также не рискуют преодолевать сотни километров в Киев, где могут подхватить коронавирус. Светлана Тарабарова объяснила, что у ее отца сахарный диабет, поэтому COVID-19 для него особенно опасен.

"У моего отца сахарный диабет. Он был в больнице, и было очень трудно положить его, потому что очень много инфицированных. Просто некуда положить человека, нуждающегося в помощи", – рассказала артистка.

Светлана Тарабарова рассказала о семье: смотрите видео онлайн

Отметим, исполнительница активно развивает личный блог в инстаграме и чуть ли не ежедневно публикует милые фото с детьми. На последних кадрах Светлана Тарабарова демонстрировала, как: