Светлана Тарабарова показала прогулку с дочкой: солнечные кадры
Популярная украинская певица Светлана Тарабарова поделилась с поклонниками новыми фото. Она очаровала сеть кадрами, где показала прогулку с дочкой Марией.
Источник:инстаграм Светланы Тарабаровой
Известная украинская певица Светлана Тарабарова активно публикует трогательные фото дочери Марии, которой недавно исполнилось 6 месяцев. На днях звезда показала новые солнечные фотографии.
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Новые фото Светланы Тарабаровой с дочкой
Артистка часто проводит свое время с детьми. Недавно Светлана Тарабарова устроила весеннюю прогулку вместе с 6-месячной дочкой. На улице светило солнце, поэтому знаменитость была в хорошем настроении. В серой коляске, стоявшей рядом, лежала маленькая Маричка.
Для прогулки Светлана Тарабарова выбрала стильный наряд. Она позировала в белоснежных широких спортивных штанах и худи оверсайз. Сверху звезда накинула бежевую куртку с широким поясом, который подчеркнул фигуру.
Наряд певица соединила с кроссовками в тон на массивной подошве. Она выпрямила волосы и распустила их. На лице Светлана Тарабарова сделала легкий макияж с акцентом на губах. В подписи к фото звезда поделилась, что дочь все больше развивается.
"Наслаждаюсь каждым моментом. Магия солнца... Солнце меняет все. P.S.: Наверняка буду скучать по люлечке, Мария уже хочет все вокруг разглядывать. Время менять прогулочный блок. А это уже новый этап – мамы поймут. Время летит – берегите себя! Обнимаем всех, кому сейчас так не хватает тепла", – написала Светлана Тарабарова под снимками.
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