Успешная украинская артистка поделилась очередной серией фотографий на личной странице в инстаграме. Она каждый раз показывает стильные и лаконичные образы, которые могут подойти каждой.

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Образ Светланы Тарабаровой

Знаменитость устроила роскошную фотосъемку на одной из крыш в Киеве, поэтому кадры выглядели чрезвычайно эффектно. Она предстала перед камерой в изысканном молочном костюме, состоящем из узких брюк и оригинального жакета с поясом, который удачно подчеркивал хрупкую талию.

Светлана Тарабарова соединила наряд с белыми кедами, что сделало образ еще более стильным. Она дополнила look серьгами-камнями и тонкой серебристой цепочкой с подвеской.

Звезда распустила и выпрямила яркие волосы, которые всегда являются изюминкой образов Тарабаровой. На лице певица сделала легкий макияж, выровняв тон лица, подчеркнув глаза тушью и накрасив губы помадой.

"Почувствовала момент", – прокомментировала серию кадров Светлана Тарабарова.

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Поклонников восхитила съемка знаменитости. Множество пользователей поделились впечатлениями в комментариях под фото: