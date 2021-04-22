Успешная украинская артистка поделилась очередной серией фотографий на личной странице в инстаграме. Она каждый раз показывает стильные и лаконичные образы, которые могут подойти каждой.
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Образ Светланы Тарабаровой
Знаменитость устроила роскошную фотосъемку на одной из крыш в Киеве, поэтому кадры выглядели чрезвычайно эффектно. Она предстала перед камерой в изысканном молочном костюме, состоящем из узких брюк и оригинального жакета с поясом, который удачно подчеркивал хрупкую талию.
Светлана Тарабарова соединила наряд с белыми кедами, что сделало образ еще более стильным. Она дополнила look серьгами-камнями и тонкой серебристой цепочкой с подвеской.
Звезда распустила и выпрямила яркие волосы, которые всегда являются изюминкой образов Тарабаровой. На лице певица сделала легкий макияж, выровняв тон лица, подчеркнув глаза тушью и накрасив губы помадой.
"Почувствовала момент", – прокомментировала серию кадров Светлана Тарабарова.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Поклонников восхитила съемка знаменитости. Множество пользователей поделились впечатлениями в комментариях под фото:
- "Самая лучшая";
- "Костюмчик – огонь. Супер";
- "Красотка";
- "Ты очень красивая";
- "Очень позитивная, красивая, естественная";
- "Вы прекрасна";
- "Великолепная".