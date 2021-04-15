Успешная исполнительница Светлана Тарабарова считается одной из образцовых звездных мамочек украинского шоу-бизнеса. Она находит время и для воспитания двух деток, и для развития себя как певицы. Также Тарабарова активно ведет свой блог в инстаграме, где публикует миловидные фотографии малышей.

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Новое фото Светланы Тарабаровой с дочкой

На днях знаменитость обнародовала утренний кадр, на котором позировала вместе с дочкой Марией. Девочка, которой недавно исполнилось 6 месяцев, лежала на кровати на животике, рядом со своей звездной мамочкой. Светлана Тарабарова искренне улыбалась на камеру.

Для утренней съемки певица примерила стильный нежно-лиловый костюм, состоящий из брюк и блузки на пуговицах. Образ она дополнила серебряными серьгами. Светлана Тарабарова – поклонница натуральности, поэтому только распустила волосы и сделала легкий макияж.

А 6-месячная Маша предстала в полосатой кофточке и со стильным головным убором с бантиком.

Бодрость утром для мамы – это как сон на грудном вскармливании – почти невозможно. Но я уже поняла, в любой ситуации спасает спокойная улыбка,

– поделилась Светлана Тарабарова под фото.



Светлана Тарабарова с дочкой / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой

Поклонников очаровала новая фотография артистки с дочкой. Они поделились впечатлениями в комментариях: