30-річна артистка відверта з публікою, тому не приховує своїх дітей. Світлана Тарабарова часто ділиться зворушливими сімейними фото в соціальних мережах, щоправда, обличчя молодшої донечки досі не показує. У новому інтерв'ю співачка розповіла, що її батьки, як і шанувальники, бачили Марійку хіба на світлинах і відео.

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Я вже рік не бачила батьків. Вони навіть не бачили Марійку. Я дуже сумую,

– зізналася Світлана Тарабарова.

Як молода мама, знаменитість не наважується їхати в місто Херсон, де живе її родина. Мама й тато співачки також не ризикують долати сотні кілометрів до Києва, де можуть підхопити коронавірус. Світлана Тарабарова пояснила, що в її батька цукровий діабет, тому COVID-19 для нього особливо небезпечний.

"У мого батька цукровий діабет. Він був у лікарні, і було дуже важко покласти його, тому що дуже багато інфікованих. Просто немає куди покласти людину, яка потребує допомоги", – розповіла артистка.

Світлана Тарабарова розповіла про сім'ю: дивіться відео онлайн



Зазначимо, виконавиця активно розвиває особистий блог в інстаграмі та ледь не щодня публікує милі фото з дітьми. На останніх кадрах Світлана Тарабарова демонструвала, як: