Популярная украинская певица Светлана Тарабарова поделилась с поклонниками новыми фото. Она показала яркие кадры с сыном и умилила сеть.

Известная украинская певица Светлана Тарабарова активно развивает не только карьеру певицы, но и свой инстаграм-блог, где она делится фото. На днях звезда опубликовала милые кадры с сыном.

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Новые фото Светланы Тарабаровой с сыном

Артистка устроила очередную домашнюю фотосессию. Она позировала вместе с сыном Иваном в комнате дома. Светлана Тарабарова с Иваном рассматривали виниловые пластинки. Из фотографий видно, как парню нравится занятие.

Светлана Тарабарова предстала перед камерой в бежево-сером костюме, состоящем из штанов и блузки. Широкий пояс подчеркнул хрупкую фигуру певицы. Звезда распустила яркие волосы и выровняла их. На лице она сделала фирменный макияж с акцентом на губах. Маленький Иван был одет в голубую футболку.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Светлана Тарабарова посоветовала музыку для хорошего настроения

В подписи к фото звезда обнародовала 7 композиций "против плохих новостей и для поднятия духа". Певица призналась, что они мгновенно поднимают ей настроение.