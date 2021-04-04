Светлана Тарабарова очаровала сеть новыми фото с сыном
Популярная украинская певица Светлана Тарабарова поделилась с поклонниками новыми фото. Она показала яркие кадры с сыном и умилила сеть.
Источник:инстаграм Светланы Тарабаровой
Известная украинская певица Светлана Тарабарова активно развивает не только карьеру певицы, но и свой инстаграм-блог, где она делится фото. На днях звезда опубликовала милые кадры с сыном.
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Новые фото Светланы Тарабаровой с сыном
Артистка устроила очередную домашнюю фотосессию. Она позировала вместе с сыном Иваном в комнате дома. Светлана Тарабарова с Иваном рассматривали виниловые пластинки. Из фотографий видно, как парню нравится занятие.
Светлана Тарабарова предстала перед камерой в бежево-сером костюме, состоящем из штанов и блузки. Широкий пояс подчеркнул хрупкую фигуру певицы. Звезда распустила яркие волосы и выровняла их. На лице она сделала фирменный макияж с акцентом на губах. Маленький Иван был одет в голубую футболку.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Светлана Тарабарова посоветовала музыку для хорошего настроения
В подписи к фото звезда обнародовала 7 композиций "против плохих новостей и для поднятия духа". Певица призналась, что они мгновенно поднимают ей настроение.
- Coldplay – Charlie Brown;
- N.E.R.D – God Bless Us All;
- Bee Gees – Stayin Alive;
- Florence, The Machine – You’ve got the love;
- Bruno Mars – Perm;
- The Black Eyed Peas – My humps;
- Dua Lipa – Don’t start Now;
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