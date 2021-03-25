Популярная украинская певица и звездная мама Светлана Тарабарова показала развлечения с сыном. Они вместе рисовали картину красками, а затем маленький Иван фотографировал ее с этой картиной.

На карантине, когда нет концертов и других мероприятий, Светлана Тарабарова максимум свободного времени проводит с детьми. Артистка с семьей живет в собственном загородном доме, где много пространства для игр.

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Светлана Тарабарова рисовала с сыном

В солнечный весенний день Тарабарова и ее первенец Иван нарисовали яркий рисунок. Звездная мама и ее сынишка очаровали сеть красивой пчелкой и цветными отпечатками своих ладоней, которые изобразили на большой бумаге.

После интересного занятия Иван фотографировал маму, которая держала в руках совместное творение. Позже Тарабарова сделала снимок и Ивана, чтобы запечатлеть эти неповторимые моменты в памяти.

Вместе создавать яркие моменты, которые потом наши дети будут вспоминать, как счастливое детство – мой план на этот карантин и не только. Мои фото сделал Иван. Алексей (муж Тарабаровой – Showbiz 24) может выдыхать с облегчением, потому что подрастает замена на мои постоянные просьбы сфотографировать,

– написала в публикации знаменитость.

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