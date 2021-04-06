Певица Светлана Тарабарова едва ли не каждый день снимается для своего Инстаграма. В солнечный день она показала, как развлекается с песиком на заднем дворе своего дома. На видео артистка предстала в светлом весеннем образе.

После переезда в новый загородный дом Светлана Тарабарова все чаще показывает многотысячной аудитории закулисье личной жизни. Она записала положительный ролик во дворе поместья и показала, как радуется весне с домашним любимцем.

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Для съемки исполнительница выбрала удобный теплый костюм белого цвета – широкие брюки и худи оверсайз, в котором появлялась раньше, и массивные коричневые кроссовки. Повседневный образ завершило стильное клетчатое пальто кремового цвета.

Светлана Тарабарова развлекалась и танцевала под собственную песню "Услышь меня" из альбома "23:25". Пластинка вышла в свет в 2018 году по случаю рождения ее первенца Ивана.

К слову, певица часто показывает поклонникам как 2-летнего сына Ивана, так и 6-месячную дочь Марию: