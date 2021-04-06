Співачка Світлана Тарабарова ледь не щодня знімається для свого інстаграму. У сонячний день вона показала, як розважається з песиком на задньому дворі свого дому. На відео артистка постала у світлому весняному образі.

Після переїзду в новий заміський будинок Світлана Тарабарова все частіше показує багатотисячній аудиторії залаштунки особистого життя. Вона записала позитивний ролик на подвір'ї маєтку та показала, як радіє весні з домашнім улюбленцем.

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Для зйомки виконавиця обрала зручний теплий костюм білого кольору – широкі штани та худі оверсайз, в якому з'являлася раніше, і масивні коричневі кросівки. Повсякденний образ завершило стильне картате пальто кремового кольору.

Світлана Тарабарова розважалась і танцювала під власну пісню "Почуй мене" з альбому "23:25". Платівка вийшла у світ 2018 року з нагоди народження її первістка Івана.

До слова, співачка часто показує шанувальникам як 2-річного сина Івана, так і 6-місячну доньку Марію: