В конце ноября Светлана Тарабарова с семьей переехала в новый дом в закрытом комплексе под Киевом. В течение нескольких месяцев поклонники видели интерьер поместья лишь частично, теперь артистка решилась показать дом и провела экскурсию под прицелом камер.

Ранее Светлана Тарабарова рассказывала, что к собственному дому они с мужем Алексеем Бондарем шли 13 лет, арендуя квартиры и дома. Однако после того, как певица забеременела во второй раз, наконец решили приобрести новый дом. Как выяснилось, супруги взяли сразу несколько кредитов на недвижимость.

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Из-за отсутствия концертов муж исполнительницы, который был ее музыкальным продюсером, работает в рекламе. Сама Светлана Тарабарова занимается воспитанием новорожденной дочери и старшего сына и надеется, что совсем скоро вернется на сцену.

Это была наша мечта и мы даже не представляли, что она станет реальностью так быстро. Слава Богу, нам дали несколько кредитов. Да, их нужно возвращать, мы настроены позитивно, верим, что уже совсем скоро появятся концерты и мы быстренько отдадим долги,

– поделилась звезда.

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Как выглядит новый дом Светланы Тарабаровой

Площадь одноэтажного дома 160 квадратных метров. В поместье супругов есть просторная гостиная с белым диваном, современная кухня с большим деревянным столом, за которым семья собирает друзей и кумовьев, спальня, музыкальная комната с синтезатором и электрогитарой. Особая гордость дома – детская комната, в которой родители воплотили все свои мечты.

В детской для двух малышей – 2-летнего Ивана и 4-месячной Марии – уже есть спортивная площадка, качели, множество игрушек, детская кроватка для сына, стенка для рисования и пейзаж на стене, который создала художница. Отметим, раз в неделю семье помогает наводить порядок в доме домработница.

Светлана Тарабарова показала новый дом под Киевом: смотрите видео онлайн