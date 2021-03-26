Светлана Тарабарова очаровала весенним образом в белом костюме: атмосферные фото
Украинская певица Светлана Тарабарова наслаждается солнечными весенними днями. Она устроила домашнюю фотосессию во дворе загородного дома, где показала вариант стильного образа в белом костюме.
Источник:Инстаграм Светланы Тарабаровой
Артистка часто показывает поклонницам разнообразные аутфиты, которые подойдут для повседневных выходов и разнообразных событий. Поскольку сейчас карантин, то Светлана часто показывает домашние образы и наряды, которые выбирает для прогулок.
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Весенний look Светланы Тарабаровой
Звезда позировала на территории загородного дома. Теперь она наслаждается отдыхом на собственном дворе. Тарабарова предстала перед камерой в белом костюме, который состоял из широких брюк и oversize худи с капюшоном. Исполнительница любит подобные вещи. Такой look соединила с бежевой обувью.
Яркие волосы Светлана уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж. Она является поклонницей натуральной красоты, поэтому часто делает мейк, который лишь подчеркивает ее.
Весенний look Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой
Весенний look Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой
Весенний look Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой
Другие аутфиты Светланы Тарабаровой:
- для съемок артистка выбрала брючный костюм пудрового цвета;
- певица позировала на улице в черном костюме из экокожи украинского бренда Motrya;
- звезда показала домашний образ в коротком черном платье.
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