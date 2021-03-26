Украинская певица Светлана Тарабарова наслаждается солнечными весенними днями. Она устроила домашнюю фотосессию во дворе загородного дома, где показала вариант стильного образа в белом костюме.

Артистка часто показывает поклонницам разнообразные аутфиты, которые подойдут для повседневных выходов и разнообразных событий. Поскольку сейчас карантин, то Светлана часто показывает домашние образы и наряды, которые выбирает для прогулок.

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Весенний look Светланы Тарабаровой

Звезда позировала на территории загородного дома. Теперь она наслаждается отдыхом на собственном дворе. Тарабарова предстала перед камерой в белом костюме, который состоял из широких брюк и oversize худи с капюшоном. Исполнительница любит подобные вещи. Такой look соединила с бежевой обувью.

Яркие волосы Светлана уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж. Она является поклонницей натуральной красоты, поэтому часто делает мейк, который лишь подчеркивает ее.



Весенний look Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой



Весенний look Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой



Весенний look Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой

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