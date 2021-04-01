Украинская певица Светлана Тарабарова перед съемками травмировала нос о дверной косяк. На входе к телеканалу она не заметила двери и врезалась в них. Несмотря на безумную боль артистка не отменили съемки.

Исполнительница призналась, что боль после удара была безумной, однако она не смогла отменить съемки. До того, как у Светланы появился отек, она успела снять то, что запланировано.

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Светлана Тарабарова разбила нос

Артистка поделилась, что приехала на студию для записи Shazam Charty, однако на входе не увидела дверь и ударилась о дверной косяк.

Я никогда не думала, что это так больно. Был хруст, звездочки на глазах до сих пор есть. Как такое могло случиться? Я не понимаю,

– рассказала Светлана.

Тарабарова добавила, что крови не было, нос также остался в обычном положении. Однако отек и головокружение есть. Также появился большой синяк. При таком ударе возможно сотрясение мозга.

Это невероятно больно. Но надо было работать, я не могла подвести команду. Поэтому, сжав зубы и улыбаясь, направилась на съемочную площадку,

– поделилась звезда.

Певица показала травмированный нос, а также призвала подписчиков быть осторожнее.

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