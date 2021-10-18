Старшая дочь Ольги Сумской объяснила, почему так редко приезжает в Украину

На днях 31-летняя Антонина Паперная прилетела в Киев из Москвы, где живет и строит карьеру. Ее приезд был приурочен к 88-летию бабушки – Анны Сумской. Отвечая на вопросы фолловеров, актриса призналась, почему так редко наведывается на Родину.

Старшая дочь Ольги Сумской пошла по ее пути, однако решила реализовываться не в Украине, а в России. В Москве у актрисы проекты и семья – муж Владимир Яглыч и двое детей. Из-за войны на Востоке звездная мамочка крайне редко гостит у Антонины, поэтому приезжать в Киев должна она.

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В инстаграм-сторис Антонина Паперная пояснила, что не часто появляется на Родине из-за "мировой ситуации". Похоже, она имела в виду пандемию COVID-19, а не вооруженную агрессию России против Украины. Она никогда не говорила о войне публично.

Мировая ситуация не совсем поддерживает постоянные путешествия, сами понимаете. Это мой родной город и я его безумно люблю,

– заявила дочь Ольги Сумской.



Скриншот из инстаграма Антонины Паперной

Как дочь Ольги Сумской провела время в Украине

Антонина прилетела на день рождения бабушки Анны Сумской, которой исполнилось 88 лет. Вместе с мамой, отчимом и сестрой она была на застолье в старенькой квартире именинницы. Эти редкие семейные фото тронули сеть.

Поездка актрисы в Украину оказалась очень семейной, ведь она успела встретиться с родным отцом – Евгением Паперным, который, по словам Ольги Сумской, "никогда не спрашивал о внучке" и не интересовался жизнью дочери.