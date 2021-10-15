Антонина Паперная редко показывает фотографии, на которых изображена с родителями. Однако иногда девушка делает исключения и радует поклонников трогательными кадрами.
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Родители Паперной расстались в 1990 году, после ее рождения. Антонина жила с мамой – Ольгой Сумской, а с папой имеет напряженные отношения. Однако иногда звездная дочь и отец встречаются, чтобы выпить вместе кофе, поговорить обо всем.
Фото Антонины Паперной с отцом
Антонина прилетела в Киев, чтобы отпраздновать вместе с семьей день рождения бабушки. При случае в одном из столичных заведений встретилась с отцом. Евгений и Антонина сделали несколько селфи на террасе. На их лицах сияли улыбки. Похоже, что оба ждали этой встречи.
"А вот и Доктор Ливси собственной персоной", – подписала снимки Антонина.
Антонина Паперная с отцом / Фото с инстаграма Антонины Паперной
Антонина Паперная с отцом / Фото с инстаграма Антонины Паперной
Отношения Антонины Паперной с отцом
- Ольга Сумская ушла от Евгения Паперного, когда Антонине не было и года. Поэтому воспитанием девочки занимался новый избранник ее мамы – Виталий Борисюк.
- Сам Евгений объяснял, что проводил с дочкой мало времени, потому что не хотел вмешиваться в семью Виталия и Ольги.
- В одном из интервью мужчина отмечал, что у него хорошие отношения с Антониной, однако он "не лез, чтобы не раздваивать ребенка".
- Ольга же отмечала, что Евгений в браке был заботливым отцом, но после развода он перестал интересоваться судьбой Антонины, а теперь не спрашивает и о внуках.