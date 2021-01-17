Ольга Сумская была замужем дважды. В первом браке с актером Евгением Паперным звезда родила дочь Антонину. Несмотря на то, что артистка играет на одной сцене с экс-мужем, он не интересуется жизнью ни дочери, ни внуков.

21-летней Ольга Сумская вышла замуж за на 16 лет старше актера Евгения Паперного. В браке с народным артистом Украины она родила дочь Антонину, которая сейчас строит актерскую карьеру в России. Супруги развелись после четырех лет совместной жизни, однако до сих пор поддерживают связь, ведь звезды играют в одном театре. В программе Ольги Горбачевой "Сила Женщины" Сумская рассказала об отношениях с бывшим мужем.

Интересно За эти деньги я сделаю сама: почему Ольга Сумская отказалась от помощи ассистентки

Ольга Сумская о первом браке с Евгением Паперным

Артистка призналась, что из-за достаточно большой разницы в возрасте чувствовала к избраннику любовь, как к отцу. По ее словам, Евгений Паперный был заботливым мужем и опекал любимую как в театре, так и в реальной жизни.

Это были чувства, была романтика. Я помню, как он снимал меня с поезда и мог встретить меня с охапкой хризантем в феврале. Я прыгала в объятия и это было хорошо,

– поделилась Ольга Сумская.

После развода пути Ольги Сумской и Евгения Паперного не разошлись до сих пор, ведь оба артиста работают в театре русской драмы имени Леси Украинки, что в Киеве. Сейчас звезда и ее муж Виталий Борисюк поддерживают дружеские отношения с Евгением Паперным. Вместе актеры играют в спектакле "Сублимация Любви" и гастролируют по стране.

"Мы на той стадии отношений, когда нет необходимости что-то выяснять. Театр нас примирил. Мы сейчас партнеры на сцене", – отметила Ольга Сумская.



Ольга Сумская с Виталием Борисюком и экс-мужем / Фото из соцсетей

Ольга Сумская об отношениях экс-мужа с дочкой

Уже более 20 лет Евгений Паперный женат на киномонтажерке Татьяне, общих детей у пары нет. Единственная родная дочь актера – 30-летняя Антонина. Однако жизнью девушки и родных внуков знаменитый отец не интересуется.

Сегодня он называет приемного сына и внуков своей жены "мой сын и мои внуки" и даже не спрашивает о своей родной внучке. И я даже жду от него, может, спросит, как там его кровь? Нет. Таких вопросов я не слышала никогда,

– призналась Ольга Сумская.

Однако звезда отмечает, что в браке с ней Евгений Паперный был заботливым отцом. Он хорошо зарабатывал, решал все бытовые вопросы и даже стирал пеленки. Однако алкоголь кардинально изменил жизнь актера.