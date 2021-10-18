27-летняя королева красоты Анна Неплях призналась, что ее директ завален критикой за использование русского языка в социальных сетях. Публика якобы убеждена, что она не знает украинский. Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная" опровергла слухи и обратилась к фолловерам на соловьиной.
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Модель отметила, что у нее достаточно интеллекта, чтобы свободно общаться на украинском языке.
За последние сутки я получила миллион обвинений, ято я в своем блоге пишу посты и говорю по-русски, потому что не знаю украинский. У меня достаточно интеллекта, чтобы говорить на чистом языке, а не портить его суржиком,
– дерзко заявила Анна Неплях.
Более того, девушка сослалась на то, что она родилась и выросла в Днепре, где 90% населения говорит на русском языке. Ее семья не исключение. Так, "Мисс Украина Вселенная" якобы "заслуживает самовыражаться на том языке, на котором ей удобно".
"Мисс Украина-2021" ответила на критику за русский язык / Видео из инстаграм-сториз Анны Неплях
Добавим, Анна Неплях с детства участвует в конкурсах красоты, звание "Мисс Украина Вселенная 2021" – пока самое большое ее достижение. Девушка была известна публике благодаря участию в романтическом реалити-шоу "Холостяк-10", где боролась за сердце Макса Михайлюка. Другие детали ее биографии узнавайте на нашем сайте.