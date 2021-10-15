На личной странице в инстаграме, за которой следят 717 тысяч пользователей сети, часто публикует фотографии из личной жизни и с работы. На днях она показала снимки с семейного праздника.

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День рождения мамы Ольги Сумской

На фотографиях, которые актриса распространила в сети, она изображена вместе с мамой, дочерьми и мужем. Все собрались, чтобы поздравить родную с теплым праздником. Антонина Паперная, Анна Борисюк и Виталий Борисюк приехали с Сумской, чтобы отметить 88-летие Анны Ивановны.

Для именинницы приготовили праздничный торт, накрыли стол. Также Анне Ивановне сделали макияж, прическу. Ее образ был очень нежным и изящным. На лице женщины сияла улыбка. Видно, что она невероятно счастлива от того, что в этот день вместе с ней родные.

Празднование дня рождения мамы Ольги Сумской / Фото из инстаграма актрисы

Текст публикации Ольги Сумской:

Самые счастливые мгновения жизни. Празднование 88-летия нашей мамочки Анны Ивановны! Много лет, родная! Моя душа, моя Вселенная! Семья в объятиях любви! Сердечно благодарю всех вас, друзья, за теплые поздравления! С праздником!