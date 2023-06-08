Пока другие плачут и помогают: София Ротару бестолково отреагировала на подрыв Каховской ГЭС

Украинская певица София Ротару редко появляется в соцсети. Теперь звезда решила отреагировать на подрыв россиянами Каховской ГЭС. В общем, Ротару на стороне Украины в войне, однако она не поддержала украинцев после этой трагедии.

Поклонники Ротару возмущены ее пассивной реакцией. Ведь даже певица Светлана Лобода, которую критикуют многие украинцы, заявила, что отдаст свою квартиру в Киеве для многодетной семьи из зоны затопления и передала 100 тысяч гривен пострадавшим.

К теме Больно: Леся Никитюк расплакалась из-за жутких кадров последствий подрыва ГЭС на Херсонщине

Как Ротару отреагировала на трагедию

Сейчас украинские звезды кричат миру об экоциде, обращаются к международным организациям и привлекают внимание к событиям в Украине. В то же время, София Ротару немногословно отреагировала на подрыв Каховской ГЭС и затопление Херсонщины.

Певица вместила свои эмоции в один смайлик, показывая фото спасенной собаки. Кроме того, Ротару в очередной раз забыла напомнить, кто виноват в этой катастрофе.



Реакция Ротару на затопление Херсонщины из-за подрыва ГЭС / Фото с ее инстаграм-сторис

Звезда показала щемящее фото, где мокрое животное держится за ногу своего спасителя. Эта фотография облетела весь мир. Ротару также решила запостить его, чем, очевидно, посочувствовала домашним питомцам, оказавшимся в эпицентре катастрофы.

Украинцы отмечают, что на фоне того, что делают другие известные люди, такая реакция Софии Ротару выглядит неуклюже.. Ведь сейчас наши звезды, за деятельностью которых следят иностранцы, кричат о терроризме россиян, обращаются в международные организации и собирают на помощь пострадавшим. В то время София Ротару никак публично не объявила о своих намерениях помочь и не обвинила в этом россиян.

Как другие звезды отреагировали на подрыв Каховской ГЭС: