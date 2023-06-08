Осадчая отмечает, что из-за бездействия международных организаций люди на Херсонщине тонут заживо. Телеведущая также рассказала, что сейчас происходит в этом регионе.

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По ее словам, происходящее в зоне затопления на оккупированных территориях не укладывается в голове. Она заявила, что Красный Крест ничего не делает.

Тем временем Международный комитет Красного Креста бездействует. Олешки, Голая Пристань и еще десятки населенных пунктов – люди заблокированы в домах, люди тонут заживо. Международный комитет Красного Креста имеет доступ к двум сторонам "конфликта", но до сих пор не проявил инициативы по спасению украинцев на оккупированной территории!

– заявила Осадчая.

Телеведущая отмечает, что организация была создана для защиты гражданского населения, а бездействие – это убийство людей.

Осадчая призывает помочь украинцам в оккупации – чтобы Красный Крест немедленно уехал на место трагедии и призвал Россию эвакуировать людей. Она записала эмоциональное видеообращение с просьбой о помощи.

К слову, раньше Украина обратилась к ООН, Красному Кресту и другим международным организациям, чтобы те вмешались и помогли спасти людей. Однако реакций с их стороны пока нет.

Сам Владимир Зеленский подчеркивал: "Если сейчас международной организации нет в зоне этой катастрофы – значит ее вообще нет, значит, она недееспособна". Ведь на оккупированной части Херсона катастрофическая ситуация. Россияне бросили людей в страшных условиях – без спасения, воды, прямо на крышах домов в затопленных общинах.