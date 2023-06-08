Украина еще много лет будет преодолевать последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС. Однако сейчас важно спасти людей из затопленных домов и территорий. К этому присоединилась Светлана Лобода. Она перечислила 100 тысяч гривен в благотворительный фонд "Клуб добродіїв", который помогает детям и семьям, пострадавшим от ужасной трагедии.

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Лобода отдаст квартиру семье из затопленных территорий

"Второй день я не могу ни о чем думать. Трагедия на Новокаховской ГЭС – это катастрофа уровня Чернобыльской АЭС, и весь мир молчит! Я знаю, что в этой беде Украина сама должна сделать все, чтобы помочь нашим гражданам и сохранить то, что еще можно сохранить", – прокомментировала Светлана Лобода.

Кроме того, артистка заявила, что готова помочь не только деньгами, но и жильем. Так, она пустит в квартиру в Киеве одну из пострадавших семей.

Я хочу предоставить квартиру в Киеве для проживания многодетной семьи, чей родной дом, а с ним надежды и мечты, утопила Россия,

– заявила Светлана Лобода.

Она также подчеркнула, что главное сейчас – объединиться, помогать, поддерживать друг друга и не быть безразличным. Ее друзья, например, уже отправились в Херсон, чтобы спасать людей и животных.

"Я прошу вас верить, поддерживать друг друга и никогда не терять уверенность в том, что справедливости быть. Российский режим обязательно будет наказан за разрушение страны, которая кормила весь мир", – подытожила артистка.

Примечательно, что в комментарии к Светлане Лободе "набежали" россияне. Сочувствующих украинцам мало. А активно выписывают пользователи, мозги которых промыты пропагандой – утверждают, что "Россия сама себя топить не будет", а Каховскую ГЭС подорвала "армия НАТО".