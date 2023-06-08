Украина еще много лет будет преодолевать последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС. Однако сейчас важно спасти людей из затопленных домов и территорий. Кадры из Херсона доводят украинцев до слез. От увиденных видео заплакала и Леся Никитюк.
К теме В последний раз такой приказ отдавал Гитлер: звездный бомонд яростно реагирует на подрыв Каховской ГЭС.
Телеведущая заботится о пострадавших в Херсонской области. Она со слезами на глазах высказалась о трагедии.
Пришла с работы… наконец-то можно поплакать… С*ка от этого ужаса. И это не кошмар. Это просто ужас. Террористы, б**дь,
– написала Леся Никитюк.
Ведущая выложила фото с заплаканными глазами. Уже утром в соцсетях она написала важные слова: "Преступления россиян не смыть водой".
Леся Никитюк расплакалась из-за событий на Херсонщине / Фото с ее инстаграм-сторис
Как другие звезды отреагировали на подрыв Каховской ГЭС:
- Маша Ефросинина назвала эту катастрофу почти вторым Чернобылем. Звезда обвинила мир в бездействии. В частности, ее возмутило "молчание" Греты Тунберг и Илона Маска.
- Екатерина Осадчая тоже шокирована "озабоченностью" мира. Она обратилась к Красному Кресту, чтобы они эвакуировали местных из затопленной оккупированной Херсонщины, потому что россияне не помогают людям.
- Злата Огневич тоже не смогла сдержать слез из-за подрыва Каховской ГЭС. Она заявила, что ее сердце раз разбито... “К большому сожалению, некоторый вид хищников имеет численную популяцию. Действия этой популяции вышли из-под контроля», – сказала певица.
- Светлана Тарабарова В первые часы после трагедии сообщила об эвакуации из ее родной Херсонщины. Она напомнила о том, что Херсон – одним из первых испытал на себе ужасы "русского мира", а теперь снова страдает.
- Андрей Бедняков, Ольга Сумская и другие звезды призывают позаботиться о животных – по возможности эвакуироваться вместе с ними или по крайней мере отвязать и отпустить.
- А Руслана показала архивные кадры по Каховской ГЭС. Артистка приезжала туда в 2019 году, чтобы снять сюжет о чистой энергии.