Украина еще много лет будет преодолевать последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС. Однако сейчас важно спасти людей из затопленных домов и территорий. Кадры из Херсона доводят украинцев до слез. От увиденных видео заплакала и Леся Никитюк.

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Телеведущая заботится о пострадавших в Херсонской области. Она со слезами на глазах высказалась о трагедии.

Пришла с работы… наконец-то можно поплакать… С*ка от этого ужаса. И это не кошмар. Это просто ужас. Террористы, б**дь,

– написала Леся Никитюк.

Ведущая выложила фото с заплаканными глазами. Уже утром в соцсетях она написала важные слова: "Преступления россиян не смыть водой".



Леся Никитюк расплакалась из-за событий на Херсонщине / Фото с ее инстаграм-сторис

Как другие звезды отреагировали на подрыв Каховской ГЭС: