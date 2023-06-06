Россияне взорвали Каховскую ГЭС, вызвав угрозу для тысяч украинцев и их домашних любимцев, домашних животных и всего живого. Украинские звезды призывают спасать животных и, по возможности, брать их с собой на эвакуацию.
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Андрей Бедняков обратился к жителям Херсона. Он просит забирать животных или хотя бы выпустить и отвязать, чтобы у любимцев был шанс на спасение.
Умоляю вас, забирайте своих домашних любимцев с собой при эвакуации. Спасайте соседских собак, кошек и других. Снимайте с палки. Не дадим им погибнуть. Давайте отличаться от тех "животных", которые все это сделали,
– написал шоумен.
В комментариях поддержали Беднякова и даже поспорили с ним – не стоит называть россиян "животными", потому что даже этого звания они не заслуживают.
К призывам присоединилась Ольга Сумская. Она призывает позаботиться о заслуживающих жизни животных. "Жители Херсонщины, если вы эвакуируетесь, позаботьтесь о домашних животных: отпустите из цепей, выпустите из клеток или, по возможности, возьмите с собой. Дайте пушистым шанс на спасение".
Звезды просят позаботиться о животных / Фото с инстаграм-сториз
Как позаботиться о животных
- Лучше всего эвакуироваться вместе с домашним любимцем – в его тревожный чемоданчик стоит положить воду, корм, документы (если есть), сухие и влажные салфетки, переноску – в ней животному будет удобнее всего.
- Если возможности эвакуироваться животному нет, узнайте убежища, договоритесь о передержке с активистами. Позаботьтесь о соседских животных. Больше советов смотрите здесь.
- Поддержать домашних питомцев стоит и жителям других областей – благотворительная организация UAnimals запустила специальный флешмоб. Опубликуйте сообщение с хештегом #пристрастию и указывайте, для скольких людей и животных и в каком месте имеете возможность приютить тех, кому нужна помощь.