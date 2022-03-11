Со слезами на глазах: принц Чарльз встретился с украинцами, сбежавшими в Лондон из-за войны

В четверг, 10 марта, принц Чарльз посетил церковь Святого Луки в Лондоне, которая помогает беженцам со всего мира – убегающим от войн и стихийных бедствий. К сожалению, там сын Елизаветы II встретился с украинцами – Андреем и его дочерью Вероникой, бежавшей от российского вторжения.

55-летний Андрей Копылаш перебрался в Великобританию до того, как в Украине началась война. Когда по миру прокатились слухи об угрозе России, он уговорил 23-летнюю дочь Веронику прилететь к нему. Девушка успела вырваться из Киева за ночь до нападения – села на последний самолет в Италию.

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Принц Чарльз встретился с украинцами

В церкви Святого Луки в Лондоне принц Чарльз пообщался с беженцами из Афганистана и семьей из Киева. Украинец был глубоко поражен сочувствием наследника британского престола.

Для меня было огромной честью встретиться с принцем Чарльзом. Он был очень откровенен, и в его глазах были слезы. Он сказал, что начал делать больше, чтобы помочь беженцам,

– рассказал Андрей Копылаш.

Принц Чарльз с украинцами / Фото Getty Images

"Это неизмеримая трагедия, что сейчас в мире существует столько смертей и разрушений, приводящих к таким страданиям многих людей, которые вынуждены покинуть свои страны, как и вы", – сказал принц Чарльз, как говорится в инстаграме Кларенс-хаус.

Принц Чарльз на встрече с беженцами / Фото из инстаграммы королевской семьи

Как королевская семья поддерживает Украину

Кейт Миддлтон и принц Уильям нарушили протокол и поддержали Украину на третий день войны, 26 февраля. "Мы вместе с президентом и всем народом Украины, который мужественно борется за это будущее", – писали герцоги Кембриджские. Кроме того, они посетили украинский культурный центр в Лондоне, где собирают гуманитарную помощь для пострадавших.

нарушили протокол и поддержали Украину на третий день войны, 26 февраля. "Мы вместе с президентом и всем народом Украины, который мужественно борется за это будущее", – писали герцоги Кембриджские. Кроме того, они посетили украинский культурный центр в Лондоне, где собирают гуманитарную помощь для пострадавших. В то же время королева Елизавета II сделала пожертвование на Гуманитарный призыв DEC Украины. Правда, неизвестно, какую сумму перечислило Ее Величество.

сделала пожертвование на Гуманитарный призыв DEC Украины. Правда, неизвестно, какую сумму перечислило Ее Величество. Принц Чарльз выражал солидарность с украинцами, которые "сопротивляются жестокой агрессии" и намекал, что война России – это "атака на демократию и саму свободу". С женой Камиллой он даже зажигал свечу в Украинском католическом соборе в Лондоне.