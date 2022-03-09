Известные люди не только присылают свои средства, но и создают фонды, где каждый желающий может помочь жителям Украины. Также звезды распространяют на миллионные аудитории номера банковских счетов волонтерских организаций Украины, созданных для помощи беженцам, ВСУ.

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Леонардо Ди Каприо

Выдающийся оскароносный актер Леонардо Ди Каприо связан с Украиной, ведь именно здесь жила его бабушка. Мужчина решил не игнорировать ужасы, которые творятся в нашей стране, после наглого наступления российских войск, поэтому прислал огромную сумму поддержки – 10 миллионов долларов.



Леонардо Ди Каприо пожертвовал Украине 10 миллионов долларов / Фото из инстаграма

Мила Кунис и Эштон Катчер

Звездные супруги Мила Кунис и Эштон Катчер объявили, что будут собирать средства в поддержку украинцев. 4 марта актриса с украинскими корнями объявила о запуске сбора пожертвований для помощи пострадавшим от российской агрессии на территории Украины.



Мила Кунис и Эштон Катчер собирают средства на помощь Украине / Фото из инстаграма

Вместе с мужем, Миле удалось собрать целых 15 миллионов долларов, 3 миллиона из которых они пожертвовали сами. Однако полная сумма помощи составляет 30 миллионов , поэтому артисты надеются собрать ее чем быстрее.

Джоан Роулинг

Автор легендарного "Гарри Поттера" Джоан Роулинг призвала мир помочь украинским детям, пострадавшим от нападения Путина. Писательница не только собирает средства со своей благотворительной организацией Lumos, но и сама пожертвовала 1 миллион стерлингов, что равняется 1,3 миллиона долларов.



Джоан Роулинг пожертвовала средства в поддержку Украины / Фото AP

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Еще одна голливудская пара решила присоединиться к волонтерству. Актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс собирают средства украинским беженцам. Звезды сотрудничают с благотворительным фондом ООН и планируют собрать миллион долларов помощи.



Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс собирают средства для Украины / Фото из инстаграма

Крисси Тейген

Модель и жена известного певца Джона Ледженда – Крисси Тейген распространила в инстаграмме пост, где призвала всех небезразличных проникнуться горем войны в Украине и пожертвовать деньги в фонд, созданный для помощи украинцам. Тогда звезда заявила, что за 5 минут существования благотворительного сбора люди отправили в него 6 тысяч долларов.



Крисси Тейген с мужем и дочерью / Фото из инстаграма

Дэвид и Виктория Бекхэмы

Знаменитые британские супруги поддержали Украину и вместе с ЮНИСЕФ открыли сбор денег на помощь украинским детям, пострадавшим в результате войны. Виктории и Дэвиду Бекхэмам удалось собрать более миллиона долларов .



Бекхемы собирают средства для поддержки Украины / Фото из инстаграма

Джиджи и Белла Хадид

Звездные сестры-манекенщицы также пообещали помочь украинцам. Топмодели сообщили, что часть средств, заработанных на показах, они перечислят на помощь Украине.



Джиджи и Белла Хадид пожертвуют средства для поддержки Украины / Фото из инстаграммы

Кто из мировых звезд выразил слова поддержки нашей стране узнайте здесь.