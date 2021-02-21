Принц Чарльз навестил отца в больнице и вернулся со слезами на глазах
Принц Чарльз на днях навестил отца, принца Филиппа, который находится в больнице из-за плохого самочувствия. Папарацци сфотографировали сына королевы со слезами на глазах, когда тот шел к автомобилю.
Источник:ABC News
Принц Чарльз, сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа, навестил отца в больнице. Он вернулся к машине со слезами на глазах.
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Принц Чарльз навестил отца
Принц Уэльский приехал в больницу к королю Эдуарду VII частным автомобилем в субботу, 20 февраля. У отца принц Чарльз пробыл около 30 минут. Когда же он возвращался назад, то папарацци сфотографировали сына королевы со слезами на глазах.
Как сообщает Sky News, короткий визит принца Чарльза был "необычным, поскольку он ранее не навещал своего отца в больнице". Так же и во время пандемии члены королевской семьи не посещали друг друга в больницах.
Отметим, что посещать пациентов в больнице можно только при исключительных обстоятельствах из-за пандемии коронавируса. Также известно, что все члены королевской семьи продолжают выполнять свои обязанности.
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Что известно о госпитализации принца Филиппа
- Герцога Эдинбургского положили в больницу 16 февраля. Врач посоветовал мужу королевы "обследоваться и отдохнуть". Представители Букингемского дворца уверяют, что госпитализация принца Филиппа не связана с коронавирусом, от которого он вакцинировался.
- Впоследствии стало известно, что принца оставили на третью ночь в больнице. Ему не нравится лишняя суета, поэтому он довольно грубо реагирует на работу медперсонала.
- Госпитализация принца Филиппа продлится по меньшей мере до следующей недели. Герцог пребывает в хорошем расположении духа, но все равно хочет как можно скорее вернуться домой.
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