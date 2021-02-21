Принц Чарльз на днях навестил отца, принца Филиппа, который находится в больнице из-за плохого самочувствия. Папарацци сфотографировали сына королевы со слезами на глазах, когда тот шел к автомобилю.

Принц Чарльз, сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа, навестил отца в больнице. Он вернулся к машине со слезами на глазах.

К теме Принц Филипп останется в больнице до следующей недели, – СМИ

Принц Чарльз навестил отца

Принц Уэльский приехал в больницу к королю Эдуарду VII частным автомобилем в субботу, 20 февраля. У отца принц Чарльз пробыл около 30 минут. Когда же он возвращался назад, то папарацци сфотографировали сына королевы со слезами на глазах.

Как сообщает Sky News, короткий визит принца Чарльза был "необычным, поскольку он ранее не навещал своего отца в больнице". Так же и во время пандемии члены королевской семьи не посещали друг друга в больницах.

Отметим, что посещать пациентов в больнице можно только при исключительных обстоятельствах из-за пандемии коронавируса. Также известно, что все члены королевской семьи продолжают выполнять свои обязанности.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Что известно о госпитализации принца Филиппа