Лишь на пятый день российского вторжения, 28 февраля, Светлана Лобода, заливаясь слезами, просила остановить войну, а через месяц признала Россию агрессоркой. Сейчас же, на сотый день, звезда "молится за каждую душу, за каждую мать, за нашу землю, за победу добра над злом" и обещает "закрыть от пуль собой" в новой песне "Молитва".

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Экс-гастролерша Лобода спела на украинском

100 дней… 100 дней от начала другой жизни, других снов, других слов и смыслов, других людей, слез, других песен, других молитв! 100 дней, которые навсегда изменили мир и состарили миллионы сердец на 100 лет,

– написала Светлана Лобода в инстаграме.

Она призналась, что возвращаться к музыке было непросто: "Было сложно снова начать петь. Очень сложно! Но музыка как тонкая полоса света пробивается сквозь самые черные дни". В то же время, артистка надеется, что вскоре будет петь не от боли, а от счастья.

Клип на песню "Молитва" Светлана Лобода сняла в церкви Святого Петра в Риге, а аккомпанировал ей симфонический оркестр Латвийской академии музыки имени Язепа Витолы. Четырехминутное видео исполнено в черно-белых тонах, только в конце его разбавляют сине-желтые цвета – софиты в цветах украинского флага.

Светлана Лобода – Молитва: смотрите видео онлайн

Заметим, это третья украиноязычная песня в репертуаре Светланы Лободы. Первый трек "Облиш" вышел в 2015 году, а второй Indie Rock (Vogue) – в августе 2021, однако имеет и русскоязычную версию.

Как в сети реагируют на "Молитву" Лободы

"Слезы на глазах и мурашки по коже. Спасибо за эту песню";

"До мурашек! И очень хорошо поет на украинском языке";

"Это так красиво. Это возрождение вас, Светлана! Такая большая поддержка украинского народа! Вы молодец";

"Очень хорошая песня, четко показывающая позицию в этой войне. Приятно, что вы с нами";

"У кого-то еще остались вопросы относительно позиции Лободы? До слез, мурашки… Наш флаг в конце – это просто сила. Нас не сломать! Никому! Никогда! Слава Украине! Смерть врагам";

"Лобода окончательно сделала свой правильный выбор! Молодец. Очень хорошая песня и клип";

"Что бы ни говорили о ней, она родилась в Украине, и она украинка, ей точно так же, как и нам, болит".

Что о Лободе думает украинский шоу-биз

Если украинская публика готова простить Лободе кровавые рубли, которые она последние восемь лет зарабатывала на России, то коллеги по шоу-бизу – нет:

Шоумен Игорь Кондратюк считает, что "поздно вср*лась Света Лобода". Она для него умерла еще в 2014 году, когда не расторгла контракты и гастроли на России.

считает, что "поздно вср*лась Света Лобода". Она для него умерла еще в 2014 году, когда не расторгла контракты и гастроли на России. Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя думает, что те, кто раньше "паслись в России", а сейчас "адаптируются к ситуации соплями и слезами", – лицемеры и приспособленцы. Так он намекал именно на Светлану Лободу.

думает, что те, кто раньше "паслись в России", а сейчас "адаптируются к ситуации соплями и слезами", – лицемеры и приспособленцы. Так он намекал именно на Светлану Лободу. Певица Оля Полякова прямо называет Лободу лицемеркой, ведь та "начала писать что-нибудь в поддержку Украины только после того, как ее занесли в списки в России".

прямо называет Лободу лицемеркой, ведь та "начала писать что-нибудь в поддержку Украины только после того, как ее занесли в списки в России". Острая язык Анастасия Приходько тоже осуждает экс-гастролершу, потому что "надо выбрать позицию сразу".

Интересно, что Маша Ефросинина, фонд которой активно помогает пострадавшим от войны, не берется осуждать Лободу, ведь на третий день войны она перечислила на ее благотворительный счет "сумасшедшую сумму денег".