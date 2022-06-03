Лишь на пятый день российского вторжения, 28 февраля, Светлана Лобода, заливаясь слезами, просила остановить войну, а через месяц признала Россию агрессоркой. Сейчас же, на сотый день, звезда "молится за каждую душу, за каждую мать, за нашу землю, за победу добра над злом" и обещает "закрыть от пуль собой" в новой песне "Молитва".
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Экс-гастролерша Лобода спела на украинском
100 дней… 100 дней от начала другой жизни, других снов, других слов и смыслов, других людей, слез, других песен, других молитв! 100 дней, которые навсегда изменили мир и состарили миллионы сердец на 100 лет,
– написала Светлана Лобода в инстаграме.
Она призналась, что возвращаться к музыке было непросто: "Было сложно снова начать петь. Очень сложно! Но музыка как тонкая полоса света пробивается сквозь самые черные дни". В то же время, артистка надеется, что вскоре будет петь не от боли, а от счастья.
Клип на песню "Молитва" Светлана Лобода сняла в церкви Святого Петра в Риге, а аккомпанировал ей симфонический оркестр Латвийской академии музыки имени Язепа Витолы. Четырехминутное видео исполнено в черно-белых тонах, только в конце его разбавляют сине-желтые цвета – софиты в цветах украинского флага.
Светлана Лобода – Молитва: смотрите видео онлайн
Как в сети реагируют на "Молитву" Лободы
- "Слезы на глазах и мурашки по коже. Спасибо за эту песню";
- "До мурашек! И очень хорошо поет на украинском языке";
- "Это так красиво. Это возрождение вас, Светлана! Такая большая поддержка украинского народа! Вы молодец";
- "Очень хорошая песня, четко показывающая позицию в этой войне. Приятно, что вы с нами";
- "У кого-то еще остались вопросы относительно позиции Лободы? До слез, мурашки… Наш флаг в конце – это просто сила. Нас не сломать! Никому! Никогда! Слава Украине! Смерть врагам";
- "Лобода окончательно сделала свой правильный выбор! Молодец. Очень хорошая песня и клип";
- "Что бы ни говорили о ней, она родилась в Украине, и она украинка, ей точно так же, как и нам, болит".
Что о Лободе думает украинский шоу-биз
Если украинская публика готова простить Лободе кровавые рубли, которые она последние восемь лет зарабатывала на России, то коллеги по шоу-бизу – нет:
- Шоумен Игорь Кондратюк считает, что "поздно вср*лась Света Лобода". Она для него умерла еще в 2014 году, когда не расторгла контракты и гастроли на России.
- Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя думает, что те, кто раньше "паслись в России", а сейчас "адаптируются к ситуации соплями и слезами", – лицемеры и приспособленцы. Так он намекал именно на Светлану Лободу.
- Певица Оля Полякова прямо называет Лободу лицемеркой, ведь та "начала писать что-нибудь в поддержку Украины только после того, как ее занесли в списки в России".
- Острая язык Анастасия Приходько тоже осуждает экс-гастролершу, потому что "надо выбрать позицию сразу".