Анастасия Приходько призналась, что раньше дружила с экс-продюсершой Светланы Лободы Нателлой Крапивиной. После событий 2014 года та звонила подруге и просила не трогать ее подопечную, которая несмотря на войну гастролировала в России.

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Света будто воды в рот набрала и не может за себя постоять, а Нателла ее защищает. В 2014 году она мне звонила по телефону и просила: "Настя, я тебя очень прошу, не трогай, пожалуйста, Свету. Я тебя по-братски прошу",

– вспомнила Анастасия Приходько.

Тогда певица послушала Крапивину и держала язык за зубами, но после всех 8 лет "не могла себе позволить молчать". По мнению артисты, сейчас Лобода и ее экс-наставница в агонии, потому что пытаются отмыться от заработков в России.

"Нужно выбрать позицию сразу. Сейчас Господь Бог всем дал шанс, вы все могли исправить свои позиции перед Богом и людьми", – добавила Приходько.