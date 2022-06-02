Первым об успехах победившей композиции на Евровидении-2022 сообщил Олег Псюк, лидер группы, в своем инстаграмме.

Читайте также Песня "Stefania" попала в топы чартов Польши, Латвии, Литвы и Эстонии

"Только что узнал, что мы побили рекорд в СНГ у Spotify. У нас наибольшее количество прослушиваний. Никто еще столько не имел, как у нас. На втором месте — Элджей, у него тоже было много прослушиваний, но здесь Kalush №1", – рассказал фронтмен Kalush Orchestra.



"Stefania" бьет рекорды Spotify / Фото "Общественного"

Стоит добавить, что песня "Stefania" продолжает находиться в чартах стримингового сервиса. По состоянию на утро 1 июня песня находилась на 34 строчке в еженедельном рейтинге самых прослушиваемых треков в мире – Spotify Global Viral. А клип на песню размещен на 1 месте во вкладке "Популярное" на YouTube.

Kalush Orchestra – Stefania: видео онлайн с Евровидения-2022

Обратим внимание , что музыкальный сервис Spotify относит Украину в одну категорию с другими странами Восточной Европы и Центральной Азии. Украина также никогда не была полноценным членом СНГ, поскольку не подписывала Устав, однако имела статус государства-основателя и государства-участника. В 2018 году указом Президента страна окончательно приостановила участие в уставных органах СНГ.

Текст песни "Stefania" Kalush Orchestra

Стефания мама, мама Стефания

Расцветает поле, а она седеет

Спой мне, мама, колыбельную

Хочу еще услышать твое родное слово

Она меня качала, дала мне ритм

И, наверное, силу воли не отнять у меня, потому что дала она

Наверное, знала, может, больше и от Соломона

По ломаным дорогам приду я всегда к тебе

Она не разбудит, не пробуждает, меня в сильные бури

Заберет у бабушки два дули, словно они пули

Отлично знала меня, не была обманута

Когда была очень уставшая, качала меня в такт

Люли, люли, люли, гой!

Стефания мама, мама Стефания

Расцветает поле, а она седеет

Спой мне, мама, колыбельную

Хочу еще услышать твое родное слово

Я не в пеленах, но ма, но ма, хватит

Как бы я ни вырос, на вырост за вещи платит

Я не имела ребенка, она дальше нервы тратит

Я гулял, шляк бы тебя трафил!

Ты все молода, о мама, на пике

Если не ценю опеку на пике славы, мне в тупике

Убивайте пика, эту пику, я бы попек, спек, своей любовью

Люли, люли, люли, гой!

Стефания мама, мама Стефания

Расцветает поле, а она седеет

Спой мне, мама, колыбельную

Хочу еще услышать твое родное слово

Стефания мама, мама Стефания

Расцветает поле, а она седеет

Спой мне, мама, колыбельную

Хочу еще услышать твое родное слово