SLAVIA рассказала, может ли быть роман между Дзидзьо и Олей Цибульской

В апреле Дзидзьо объявил о разводе с женой SLAVIA, с которой был вместе 20 лет. Когда правда всплыла, она намекала на супружеские измены артиста. Все подозревали его в романе с Олей Цибульской, однако певица заявила, что это невозможно.

В развод Дзидзьо впутали Олю Цибульскую, которая неоднократно записывала провокационные дуэты с женатым певцом. Однако сама SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) в конце концов призналась, что между звездами только рабочие и дружеские отношения.

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На самом деле между ними ничего не было и быть не может,

– заявила певица.

Более того, в разгар бракоразводного процесса она намекала, что к разрыву привело то, что звездный муж "возможно, себе кого-то нашел". Когда же скандал между эксами утих, артистка отказалась от своих слов. SLAVIA заявила, что слухи об отношениях Дзидзьо на стороне провоцировала не она, а Оля Цибульская.

"На самом деле я не подозреваю его в супружеских изменах. Это просто некоторым артисткам было выгодно сделать так, будто у них роман", – призналась бывшая жена на Дзидзьо.

Отношения SLAVIA и Оли Цибульской

До заявления о разводе SLAVIA признавалась, что отношения Дзидзьо с Олей Цибульской причиняют ей боль. Все потому, что та якобы не опровергает слухи об их романе, чтобы подогревать к себе интерес.

В мае Оля Цибульская впервые прокомментировала развод коллеги. Она заявила, что получала угрозы от Ярославы Фомы, ее родственников и подруг, потому что якобы "забрала у нее славу".

Не так давно экс-жена Дзидзьо обвинила Цибульскую в пиаре на их разводе. По мнению SLAVIA, волну внимания певице принесли оскорбительные обвинения в ее адрес.