SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) поделилась, что сначала реагировала на хейт в свою сторону, однако со временем просто перестала обращать на него внимание. Также она рассказала, что некоторым даже удалось попиариться на ее разводе с Дзидзьо.

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SLAVIA о разводе с Дзидзьо и Оле Цибульской

Ярослава не назвала конкретного имени певицы, но известно, что только Оля Цибульская давала комментарий по разводу Дзидзьо в "Светской жизни".

Как-то одна артистка, не буду называть ее имя, сказала, что якобы я или какие-то мои люди начали ее хейтить. Но она не осознала, что сама это сделала. Это ее действия вызвали возмущение масс. Всегда легче перебросить свою вину на кого-то,

– сказала SLAVIA.

"И она сделала все очень хитро. Обвинила что меня, но имени не назвала. Сказала только, чтобы люди догадывались. И все подумали на меня. Многие издания писали о том, что это я или мои подруги писали ей негативные комментарии. Меня это все уже действительно достало. А в одной программе даже сказали, что SLAVIA ее травила. Как люди могут в такое верить? Я одна могу спровоцировать возмущение масс? Но это же неправда! Это не мои методы. Все, что я сделала, – свела ее со своим мужчиной. Дала номер телефона", – отметила Ярослава.

Напомним, после развода Ярославы и Михаила Оля Цибульская получала обвинения от поклонников пары, якобы она стала причиной разрыва. Во время разговора с Катей Осадчей артистка отметила, что с Дзидзьо у нее были только рабочие отношения. В этом же интервью Оля предложила Ярославе записать дуэт. А на тему отношений с Дзидзьо Цибульская не собиралась разговаривать со SLAVIA, там не о чем разговаривать.