SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) пример для многих женщин в создании оригинальных и ярких аутфитов. Поэтому на личной странице в социальных сетях она показывает look of the day.

Яркий образ SLAVIA

Новую фотографию артистка сделала в салоне красоты. Ярослава предстала перед камерой в приталенном платье красного цвета с леопардовым принтом длины ниже колен. Такой look соединила с красными туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Длинные роскошные волосы SLAVIА hair-стилисты уложили в легкие волны и забрали наперед. На лице ей сделали макияж с темными тенями на веках и красной помадой на губах. В руке красавица держала маленькую бежевую сумку.

Женщинам нужно научиться любить себя, строить границы и уважать мужчин,

– написала SLAVIA под фото.



Эффектный образ SLAVIA / Фото с инстаграма певицы

В комментариях подписчики "засыпали" Ярославу приятными словами.