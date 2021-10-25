SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) пример для многих женщин в создании оригинальных и ярких аутфитов. Поэтому на личной странице в социальных сетях она показывает look of the day.
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Яркий образ SLAVIA
Новую фотографию артистка сделала в салоне красоты. Ярослава предстала перед камерой в приталенном платье красного цвета с леопардовым принтом длины ниже колен. Такой look соединила с красными туфлями-лодочками на высоком каблуке.
Длинные роскошные волосы SLAVIА hair-стилисты уложили в легкие волны и забрали наперед. На лице ей сделали макияж с темными тенями на веках и красной помадой на губах. В руке красавица держала маленькую бежевую сумку.
Женщинам нужно научиться любить себя, строить границы и уважать мужчин,
– написала SLAVIA под фото.
Эффектный образ SLAVIA / Фото с инстаграма певицы
В комментариях подписчики "засыпали" Ярославу приятными словами.
- "Вау! Какая огненная!"
- "Волшебная!"
- "Красавица!"