Украинская певица SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) развелась с любимым мужчиной после 20 лет отношений. Она отмечала, что пыталась делать все, чтобы спасти брак, однако не смогла сделать этого. Теперь женщина начала новую жизнь и делится со сторонниками новыми фотографиями.

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Эффектный образ SLAVIA

Исполнительница сделала селфи и похвасталась безупречным внешним видом. SLAVIA предстала перед камерой, уложив красивые длинные волосы в роскошные локоны. На лице женщина сделала выразительный макияж с коричневыми тенями на веках и яркой красной помадой на губах.

Также на фото видно, что SLAVIA позирует в красном наряде и с изысканной подвеской на шее. Певица мило улыбалась и в очередной раз покорила сердца своих поклонников.



Яркий образ певицы SLAVIA / Фото из инстаграма SLAVIA

В комментариях подписчики SLAVIA оставляют в ее адрес много приятных слов, засыпают комплиментами.