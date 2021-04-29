Украинская певица SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) развелась с любимым мужчиной после 20 лет отношений. Она отмечала, что пыталась делать все, чтобы спасти брак, однако не смогла сделать этого. Теперь женщина начала новую жизнь и делится со сторонниками новыми фотографиями.
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Эффектный образ SLAVIA
Исполнительница сделала селфи и похвасталась безупречным внешним видом. SLAVIA предстала перед камерой, уложив красивые длинные волосы в роскошные локоны. На лице женщина сделала выразительный макияж с коричневыми тенями на веках и яркой красной помадой на губах.
Также на фото видно, что SLAVIA позирует в красном наряде и с изысканной подвеской на шее. Певица мило улыбалась и в очередной раз покорила сердца своих поклонников.
Яркий образ певицы SLAVIA / Фото из инстаграма SLAVIA
В комментариях подписчики SLAVIA оставляют в ее адрес много приятных слов, засыпают комплиментами.
- "Какая красавица!"
- "Солнышко, ты самая лучшая!"
- "Роскошная!"
- "Настоящая украинская красота!"
- "Шикарная женщина! Счастья вам! У вас все будет хорошо!"