В Украину Слава приехала сама – без детей и мамы, а также экс-мужа Эдгара Каминского, который недавно по непонятным причинам выехал за границу во время военного положения. Одним из ее первых пунктов стал Харьков.

К слову После курьеза с "Красной рутой": Слава Каминская приехала в Украину – видео

Она опубликовала фото на фоне разрушений, однако со временем их удалила сети Instagram, как рассказала сама артистка. Правда, фанаты Каминской подозревают, что и она могла удалить пост, ведь в нем собралось много негативных комментариев относительно "пиара звезды на горе харьковчан". Впрочем, в новом сообщении Слава написала так:

Кажется, правда кому-то не нравится. Удалили фотографию, но я все равно еще раз выложу, надеюсь, она останется здесь. Пусть увидят, как выглядит Харьков после "спасения".

На видеоролике в сообщении Слава также показала, как поднимается по лестнице в доме, где выбиты окна и уничтожены от взрывов комнаты.



Слава Каминская в Харькове / Фото с инстаграмма певицы



Слава Каминская в Харькове / Фото с инстаграмма певицы



Слава Каминская приехала в Украину / Фото с инстаграмма певицы

Реакция людей была разной под новым сообщением артистки:

"От всего людей "освободили". От жилья, света, воды, лекарств!";

"Господи... Наши улицы... Каждый раз смотрю с замиранием и болью...";

"Спасибо, что говорите о нашем городе, который стоит на защите себе и других городов, потому что некоторые люди не верят до сих пор, не хотят видеть эту реальность которая есть";

"Мне тоже снова лайк поставить не трудно. Пусть видеть результат "спасения";

"Сама удалила из-за осуждения "на правах пиара"";

"А за что удалили? Что нецензурного?";

"Вы здесь зачем? Для пиара? Совсем недавно вас это не беспокоило, судя по вашим постам";

"Извините, а что вы искали в разрушенном доме?"

Напомним, что ранее Каминская критиковалась за поддержку певицы-предательницы Ани Лорак, которая продолжает жить и работать в Москве, а также за ее предпочтение слушать песни российских артистов. В частности, артистка часто смеется над украинским языком, когда находится за границей, добавляет матерные слова слова в народные песни и не стесняется публиковать откровенные фото в сети в сложное время.