С начала полномасштабной войны Слава Каминская не приобщается к помощи армии, не рассказывает миру правду о том, что происходит в Украине. Зато слушает русскую музыку, публикует эротические фото, а теперь еще и опозорила украинскую песню.

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Слава Каминская в очередной раз оконфузилась

Каминская опубликовала ролик, на котором изображена в голубом халате, с эффектной прической и насыщенным макияжем с красной помадой. Артистка исполнила часть куплета песни Владимира Ивасюка – "Червона рута", но сменила текст на непристойное слово.

"Ты признайся мне, откуда у тебя цицари", – спела Каминская.

Такой ролик вызвал возмущение у подписчиков Славы. Некоторые отмечают, что певица потеряла здравый смысл.

"Слава, что с тобой?"

"Сдурела уже!"

"Ужас!"

"Х*рней занимаетесь. Когда миллионы людей остались без крова, тысячи детей похищают, молодежь Украины погибает в окопах, то больше нечем заняться? К последним вашим сообщениям даже слов не подберешь".

Во время войны это уже не первый скандал с Каминской