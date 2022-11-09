С начала полномасштабной войны Слава Каминская не приобщается к помощи армии, не рассказывает миру правду о том, что происходит в Украине. Зато слушает русскую музыку, публикует эротические фото, а теперь еще и опозорила украинскую песню.
Вас может заинтересовать Светлана Лобода в США обернулась флагом и спела "Щедрик": сеть возмущается
Слава Каминская в очередной раз оконфузилась
Каминская опубликовала ролик, на котором изображена в голубом халате, с эффектной прической и насыщенным макияжем с красной помадой. Артистка исполнила часть куплета песни Владимира Ивасюка – "Червона рута", но сменила текст на непристойное слово.
"Ты признайся мне, откуда у тебя цицари", – спела Каминская.
Такой ролик вызвал возмущение у подписчиков Славы. Некоторые отмечают, что певица потеряла здравый смысл.
- "Слава, что с тобой?"
- "Сдурела уже!"
- "Ужас!"
- "Х*рней занимаетесь. Когда миллионы людей остались без крова, тысячи детей похищают, молодежь Украины погибает в окопах, то больше нечем заняться? К последним вашим сообщениям даже слов не подберешь".
Во время войны это уже не первый скандал с Каминской
- Недавно состоялась премьера песни "Безумная", которую Каминская записала на диктофон в Нидерландах. Неожиданно релиз трека поддержала предательница Ани Лорак, которую певица оправдывала до войны. Эксовременница "НеАнгелов" перерепостила ее сторис.
- Также Каминская обвинялась в насмешке над родным языком.
- В День Независимости весь шоу-биз публиковал патриотические фото. Похоже, с собой в Нидерланды Слава Каминская не взяла ни знамя, ни вышиванку. Поэтому фолловеров поздравила в сине-желтом бикини.