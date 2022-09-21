Во время войны Каминская с детьми уехала в Нидерланды. На днях она опубликовала фото с сыном, которое сделала у школы. Пользователей сети обескуражил подпись к снимку.

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Что написала Слава Каминская

На фотографии видно, что 7-летний Леонард не очень хочет отпускать маму и идти на учебу. Слава придумала подпись на русском – "картина маслом", но перевести на украинский самостоятельно не смогла. Поэтому решила попросить помощи у подписчиков.

Как переводится "картина маслом" – "картина олією"?

– написала артистка под фото.

Однако такие слова вызвали разные реакции у подписчиков артистки. Некоторые поклонники помогли ей с переводом.

"В украинском языке есть слово масло. Олія может быть подсолнечная, а вот масло – сливочное".

"Если вы не знали, то в нашем языке есть слова масло и олія".

"Картины рисуют масляными красками, потому и маслом".

Но были и те, кому показалось, что Каминская своим вопросом попыталась унизить украинский язык, просто не хочет учить его.

"Слава, что за прикол пишешь? Издеваешься над языком?"

"Этот вопрос можно воспринять как насмешку над родным языком? Вы точно за Украину?"

"Учите не только английский, или немецкий, но и украинский. Стыдно не знать язык своей родины. И детей учите, потому что потом снова кто-то будет "спасать" иноязычных".

Напомним, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская едва ли не единственная украинская селебрити, которая сбежала от войны за границу, но не присоединилась ни к какому-либо благотворительному мероприятию или концерту. В августе она вернулась в Киев, но занималась не волонтерскими инициативами, а собой. А на День Независимости сфотографировалась в бикини для бойцов ВСУ.