Во время войны Каминская с детьми уехала в Нидерланды. На днях она опубликовала фото с сыном, которое сделала у школы. Пользователей сети обескуражил подпись к снимку.
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Что написала Слава Каминская
На фотографии видно, что 7-летний Леонард не очень хочет отпускать маму и идти на учебу. Слава придумала подпись на русском – "картина маслом", но перевести на украинский самостоятельно не смогла. Поэтому решила попросить помощи у подписчиков.
Как переводится "картина маслом" – "картина олією"?
– написала артистка под фото.
Однако такие слова вызвали разные реакции у подписчиков артистки. Некоторые поклонники помогли ей с переводом.
- "В украинском языке есть слово масло. Олія может быть подсолнечная, а вот масло – сливочное".
- "Если вы не знали, то в нашем языке есть слова масло и олія".
- "Картины рисуют масляными красками, потому и маслом".
Но были и те, кому показалось, что Каминская своим вопросом попыталась унизить украинский язык, просто не хочет учить его.
- "Слава, что за прикол пишешь? Издеваешься над языком?"
- "Этот вопрос можно воспринять как насмешку над родным языком? Вы точно за Украину?"
- "Учите не только английский, или немецкий, но и украинский. Стыдно не знать язык своей родины. И детей учите, потому что потом снова кто-то будет "спасать" иноязычных".