Звездный пластический хирург Эдгар Каминский опубликовал жизнерадостные фото с детьми в Нидерландах и нарвался на хейт. Не успела Слава Каминская отбиться от критиков, как тут же "прилетело" ее бывшему.
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Эдгар Каминский выехал из Украины к детям в Нидерланды
Экс-муж Славы Каминской поделился со своей 284-тысячной аудиторией, что сейчас его 6-летняя дочь Лаура просит не подарки, а отвести ее в школу. Поэтому из-за войны даже дети начинают ценить нематериальные вещи.
Время ценнее подарков. Самый большой подарок – это время. Время для объятий, время для советов, время для движения. Взгляды на жизнь становятся проще, выбранная цель – более крепкой,
– написал Эдгар Каминский.
Эдгар Каминский с детьми в Нидерландах / Фото из инстаграма пластического хирурга
Сеть набросилась на Эдгара Каминского
Однако подавляющее большинство фанов не умилили милые фото Каминского с детьми. Фолловерам интересно, как подпадающий под мобилизацию пластический хирург смог выехать в Нидерланды во время действия военного положения:
- "Теперь понимаю, что могут выехать только те, у кого есть деньги. Другие же защищают Родину. Откупились удачно";
- "Как? В нашей стране все покупается и продается. Вот вам ответ";
- "Вы врач! Как можно уезжать? Наплевать на Родину? Объяснения этому нет";
- "Хирург должен быть в Украине. Никого из врачей не хватают и не везут на ноль. А руки понадобились бы в госпитале, например";
- "Наши мужчины воюют за свой народ, а вы любуетесь детками в Нидерландах. Показательно";
- "А как можно выехать мужчине легально, хоть подскажите";
- "Очень интересно, как вы выехали?"
После волны хейта Эдгара Каминского поддержала экс-жена Слава. Она назвала его лучшим отцом.
У нас самый лучший папа. Его выбрала мама, а он когда-то маму. Но у нас гениальные дети! И пусть все ср*т друг друга при разводе, а я буду тебе всегда по-своему любить и буду благодарна за наших детей,
– прокомментировала Слава Каминская.