Звездный пластический хирург Эдгар Каминский опубликовал жизнерадостные фото с детьми в Нидерландах и нарвался на хейт. Не успела Слава Каминская отбиться от критиков, как тут же "прилетело" ее бывшему.

Читайте также Слава Каминская жестко поиздевалась над Викой из "НеАнгелов": сеть набросилась в ответ

Эдгар Каминский выехал из Украины к детям в Нидерланды

Экс-муж Славы Каминской поделился со своей 284-тысячной аудиторией, что сейчас его 6-летняя дочь Лаура просит не подарки, а отвести ее в школу. Поэтому из-за войны даже дети начинают ценить нематериальные вещи.

Время ценнее подарков. Самый большой подарок – это время. Время для объятий, время для советов, время для движения. Взгляды на жизнь становятся проще, выбранная цель – более крепкой,

– написал Эдгар Каминский.

Эдгар Каминский с детьми в Нидерландах / Фото из инстаграма пластического хирурга

Сеть набросилась на Эдгара Каминского

Однако подавляющее большинство фанов не умилили милые фото Каминского с детьми. Фолловерам интересно, как подпадающий под мобилизацию пластический хирург смог выехать в Нидерланды во время действия военного положения:

"Теперь понимаю, что могут выехать только те, у кого есть деньги. Другие же защищают Родину. Откупились удачно";

"Как? В нашей стране все покупается и продается. Вот вам ответ";

"Вы врач! Как можно уезжать? Наплевать на Родину? Объяснения этому нет";

"Хирург должен быть в Украине. Никого из врачей не хватают и не везут на ноль. А руки понадобились бы в госпитале, например";

"Наши мужчины воюют за свой народ, а вы любуетесь детками в Нидерландах. Показательно";

"А как можно выехать мужчине легально, хоть подскажите";

"Очень интересно, как вы выехали?"

После волны хейта Эдгара Каминского поддержала экс-жена Слава. Она назвала его лучшим отцом.

У нас самый лучший папа. Его выбрала мама, а он когда-то маму. Но у нас гениальные дети! И пусть все ср*т друг друга при разводе, а я буду тебе всегда по-своему любить и буду благодарна за наших детей,

– прокомментировала Слава Каминская.

Напомним, в апреле Слава Каминская уже отвечала на обвинения в сторону бывшего мужа. Она опровергала слухи, что Эдгар сбежал за границу, и показывала платежки с его донатами – там суммы от 35 тысяч гривен до почти 3 миллионов.