Еще несколько недель назад Слава Каминская объясняла, почему сидит в Нидерландах без работы и не возвращается в Украину, как неожиданно приехала в Киев. Она показала свой путь домой и обнародовала фрагмент будущего украиноязычного трека.

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Слава Каминская вернулась в Украину

В Украину из Нидерландов Слава Каминская добиралась не только самолетом, но и патриотическим поездом, окрашенным в сине-желтый цвет. "Сходи хай свій день руйнують. Все мине", – подписала Слава Каминская, очевидно, строчками из будущего трека.

В комментариях экс-участницу "НеАнгелов" забросали вопросами о релизе новой песни: "Когда уже будет премьера", "Этот кусочек песни я заслушал до дыр. Жду этот трек". Напомним, что с предыдущей премьерой Каменскую поздравляла предательница Ани Лорак, с которой они, очевидно, до сих пор дружат.

Кстати, в августе Слава Каминская уже приезжала в Украину из Нидерландов. Как и в этот раз, дочь и сына она с собой не брала. Артистка жила в своем пентхаусе на последнем этаже и не спускалась в укрытие во время воздушных тревог. Хотя первые три дня войны спала с детьми на полу в бомбоубежище.