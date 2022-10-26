Похоже, Слава Каминская не зря эпатировала публику и хейтила коллег последние несколько недель. Так артистка пиарилась накануне премьеры песни "Божевільна". Прорекламировала ее даже Ани Лорак, против которой ввели санкции и лишили государственных наград.

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Ани Лорак поддержала Славу Каминскую

"Я сумасшедшая, как и все мы! Мир жесток, как оказалось! Мы были к этому готовы? Нет. Есть отношения, есть расстояния и расставание за расставанием. Кстати, песня написана любимому человеку. А еще песня записана на диктофон телефона, если что. А иллюстрация – дело рук моей гениальной Лауры. Слушайте на всех площадках", – представила Слава Каминская в инстаграме.

Слава Каминская – "Божевільна": слушайте песню онлайн

Ее новый украиноязычный трек оценила певица-предательница Ани Лорак. Она запостила отрывок песни в инстаграм-сторис, обозначила Каминскую и написала: "С премьерой". Экс-участница "НеАнгелов" перерепостила ее сторис и процитировала строки из вирусной песни Thekomakoma.

Сонечко нас любить просто так. Сонечко любить правду і не любить брехні,

– отреагировала Слава Каминская и добавила эмоджи сердца.

Ани Лорак поддержала релиз Славы Каминской / Скриншот из инстаграм-сторис певицы