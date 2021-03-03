Никита Добрынин стал ведущим "Холостяка" в России. После волны критики за участие в российском шоу, телеведущий объяснил, что в его решении нет политики, поскольку он хочет распространять любовь.

Украинский шоумен Никита Добрынин на днях удивил сеть. Он стал ведущим российской версии проекта "Холостяк". На это негативно отреагировали пользователи, так как он будет работать в стране-агрессоре. Теперь Добрынин объяснил свое решение.

Важно Игорь Кондратюк раскритиковал Никиту Добрынина за участие в российском "Холостяке"

Почему Никита Добрынин согласился на участие в "Холостяке"

Телеведущий опубликовал пост, где написал, что со школы мечтал работать на радио или телевидении. Уже в 16 лет он получил первую работу на радио "Буковина" в Черновцах. Во время учебы в университете переехал в Киев, чтобы осуществлять мечту.

Я мечтал о телевидении, потому что мне нравится создавать программы, которые по-доброму развлекают людей. Однажды, участие в таком проекте решило и мою собственную судьбу. Я принимал участие в украинской версии мирового проекта "Холостяк" и встретил там Дашу, свою жену и маму нашего будущего сына,

– поделился Никита Добрынин.

Шоумен отметил, что он с Дашей стали 3 парой в мире, которая осталась вместе после проекта, что является редким явлением.

"Поэтому меня пригласили принять участие в шоу "Холостяк", которое снимается по франшизе Warner Brothers по всему миру. Сообщение от команды развлекательного "ТНТ" было для меня неожиданностью, и я долго думал соглашаться. Согласился. Я понимал, сколько артистов и ведущих в подобной ситуации получили негативную реакцию. А еще я понимал, что хочу, чтобы в мире было больше любви и веры в то, что все возможно", – написал Никита Добрынин.

Он отметил, что его история с Дашей Квитковой – история, которой важно делиться. По его словам, в ней нет политики.

Здесь нет политики, даже если ее хочется найти и использовать против нашей семьи. Это история не о политике, это история о любви. Мне важно, чтобы вы это услышали от меня,

– подытожил Добрынин.

Стоит отметить, что такое же фото обнародовала его жена – Даша Квиткова. Под фотографией она написала, что гордится любимым: "Счастлива, что ты мой муж. Спасибо, что семья у тебя всегда на первом месте. Горжусь и люблю, мой лучший ведущий".

Также добавим, что Даша Квиткова и Никита Добрынин удаляют в комментариях под сообщениями все мнения людей с осуждением и критикой решения шоумена.

Что известно об участии Добрынина в "Холостяке"