Это история не о политике, – Добрынин отреагировал на хейт за участие в "Холостяке" в России
Никита Добрынин стал ведущим "Холостяка" в России. После волны критики за участие в российском шоу, телеведущий объяснил, что в его решении нет политики, поскольку он хочет распространять любовь.
Источник:инстаграм Никиты Добрынина
Украинский шоумен Никита Добрынин на днях удивил сеть. Он стал ведущим российской версии проекта "Холостяк". На это негативно отреагировали пользователи, так как он будет работать в стране-агрессоре. Теперь Добрынин объяснил свое решение.
Важно Игорь Кондратюк раскритиковал Никиту Добрынина за участие в российском "Холостяке"
Почему Никита Добрынин согласился на участие в "Холостяке"
Телеведущий опубликовал пост, где написал, что со школы мечтал работать на радио или телевидении. Уже в 16 лет он получил первую работу на радио "Буковина" в Черновцах. Во время учебы в университете переехал в Киев, чтобы осуществлять мечту.
Я мечтал о телевидении, потому что мне нравится создавать программы, которые по-доброму развлекают людей. Однажды, участие в таком проекте решило и мою собственную судьбу. Я принимал участие в украинской версии мирового проекта "Холостяк" и встретил там Дашу, свою жену и маму нашего будущего сына,
– поделился Никита Добрынин.
Шоумен отметил, что он с Дашей стали 3 парой в мире, которая осталась вместе после проекта, что является редким явлением.
"Поэтому меня пригласили принять участие в шоу "Холостяк", которое снимается по франшизе Warner Brothers по всему миру. Сообщение от команды развлекательного "ТНТ" было для меня неожиданностью, и я долго думал соглашаться. Согласился. Я понимал, сколько артистов и ведущих в подобной ситуации получили негативную реакцию. А еще я понимал, что хочу, чтобы в мире было больше любви и веры в то, что все возможно", – написал Никита Добрынин.
Он отметил, что его история с Дашей Квитковой – история, которой важно делиться. По его словам, в ней нет политики.
Здесь нет политики, даже если ее хочется найти и использовать против нашей семьи. Это история не о политике, это история о любви. Мне важно, чтобы вы это услышали от меня,
– подытожил Добрынин.
Стоит отметить, что такое же фото обнародовала его жена – Даша Квиткова. Под фотографией она написала, что гордится любимым: "Счастлива, что ты мой муж. Спасибо, что семья у тебя всегда на первом месте. Горжусь и люблю, мой лучший ведущий".
Также добавим, что Даша Квиткова и Никита Добрынин удаляют в комментариях под сообщениями все мнения людей с осуждением и критикой решения шоумена.
Что известно об участии Добрынина в "Холостяке"
- Никита Добрынин – ведущий российской версии шоу "Холостяк". Премьера проекта состоится 14 марта на "ТНТ"
- Он будет работать с Тимати, российским рэпером. Никита Добрынин рассказал артисту, что поможет ему сделать невозможное и найти любовь.
- На участие Добрынина в российском "Холостяке" отреагировал Игорь Кондратюк. Он откровенно возмущен тем, что Никита будет ведущим в стране, которая уже 7 год ведет войну на Донбассе.
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