Жасмин, Лепс, Дима Билан: против каких звезд открыли производство из-за концерта в Крыму
Прокуратура АРК открыла дело против 23 российских артистов, выступавших в оккупированном Крыму. Концерт состоялся еще в 2018 году в честь открытия моста через Керченский пролив.
Источник:"Крым.Реалии"
В ведомстве сообщают, что российские артисты направлялись на полуостров для выступления на концерте по случаю открытия моста через Керченский пролив. Отметим, что открытие моста состоялось еще в мае 2018 года.
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Уголовное производство начали благодаря обращению председателя ОО "Евромайдан-Крым" Сергею Мокренюку.
"Противоправные действия указанных граждан Российской Федерации квалифицированы по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины, досудебное расследование будет осуществляться СУ ГУ СБУ в АР Крым", – говорится в заявлении.
Против каких звезд открыли уголовное производство
Как сообщили в "Крым.Реалии", производство будет касаться следующих российских звезд:
- Лариса Долина
- Дима Билан
- Дмитрий Харатьян
- Валерия
- Марина Ким
- Александр Миньков
- Зара
- Денис Майданов
- Александр Скляр
- Ольга Кормухина
- Елена Свиридова
- Роман Пашков
- Олег Газманов
- Жасмин
- Григорий Лепс
- Юлианна Караулова
- Александр Буйнов
- Пелагея
- Стас Пьеха
- Юлия Волкова
- Олег Шаумаров
- Наталья Майданова
- Руслан Тагиев.
Сами звезды еще не прокомментировали решение прокуратуры Крыма.
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Напомним, что в феврале 2021 года российский музыкальный коллектив "Хор Турецкого" внесли в "черный список" Минкульта. Это касается 11 артистов Российской Федерации из коллектива. В общем, в "черном списке" Украины находится 178 граждан России. Соответствующий перечень был создан в 2015 году, куда в свое время вошли российские деятели культуры Валерия, Олег Газманов, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и многие другие.
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