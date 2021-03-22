Прокуратура АРК открыла дело против 23 российских артистов, выступавших в оккупированном Крыму. Концерт состоялся еще в 2018 году в честь открытия моста через Керченский пролив.

В ведомстве сообщают, что российские артисты направлялись на полуостров для выступления на концерте по случаю открытия моста через Керченский пролив. Отметим, что открытие моста состоялось еще в мае 2018 года.

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Уголовное производство начали благодаря обращению председателя ОО "Евромайдан-Крым" Сергею Мокренюку.

"Противоправные действия указанных граждан Российской Федерации квалифицированы по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины, досудебное расследование будет осуществляться СУ ГУ СБУ в АР Крым", – говорится в заявлении.

Против каких звезд открыли уголовное производство

Как сообщили в "Крым.Реалии", производство будет касаться следующих российских звезд:

Лариса Долина

Дима Билан

Дмитрий Харатьян

Валерия

Марина Ким

Александр Миньков

Зара

Денис Майданов

Александр Скляр

Ольга Кормухина

Елена Свиридова

Роман Пашков

Олег Газманов

Жасмин

Григорий Лепс

Юлианна Караулова

Александр Буйнов

Пелагея

Стас Пьеха

Юлия Волкова

Олег Шаумаров

Наталья Майданова

Руслан Тагиев.

Сами звезды еще не прокомментировали решение прокуратуры Крыма.

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Напомним, что в феврале 2021 года российский музыкальный коллектив "Хор Турецкого" внесли в "черный список" Минкульта. Это касается 11 артистов Российской Федерации из коллектива. В общем, в "черном списке" Украины находится 178 граждан России. Соответствующий перечень был создан в 2015 году, куда в свое время вошли российские деятели культуры Валерия, Олег Газманов, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и многие другие.