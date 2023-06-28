Будьте со Стусом в украинском Харькове, – Кипиани поддержал девочку с плакатом против Лободы
Источник:Вахтанг Кипиани
Писатель Вахтанг Кипиани поддержал 16-летнюю Дарью Вдовенко, вышедшую с плакатом на выступление Лободы. Он подарил девушке две свои книги, среди них и популярная "Дело Василия Стуса".
Также Кипиани подарил Дарье книгу "Страна женского рода". Об этом автор сообщил на своей странице в Facebook.
К теме "Ее место в мусорнике": сеть разрывают мемы с Лободой, которая опозорилась в Харькове
Интересно, что писатель отметил, что поддерживает девочку. Одну из книг он даже подписал: "Дарья, будьте со Стусом в украинском Харькове! Лободу и другие сорняки — вон!".
Вахтанг Кипиани подарил Дарью Вдовенко свои книги / Фото из его фейсбука
На днях девочку из Харькова поддержал и писатель Руслан Горовой. Он также послал ей свои книги. По его мнению, этот поступок Дарьи в отношении Светланы Лободы был уместен. Кроме того, Горовой считает, что Лобода всегда была настроена на деньги, а не на Украину.
Также желание подарить юной активистке свои книги изъявил украинский писатель Андрей Кокотюха. Ранее он уже поддержал поступок Дарьи на своей странице в соцсети.
Кокотюха тоже планирует отправить Дарье свои книги / Скриншот из соцсетей
Что известно о скандале с Лободой в Харькове: коротко
- Скандальная певица 25 июня выступила у зоопарка в Харькове. Там она столкнулась с сопротивлением юной девушки. 16-летняя Дарья Вдовенко пришла с плакатом "Харьков без Лободы".
- На это артистка стала публично унижать ее. Вдовенко рассказала, что чувствовала в этот момент. "Мне было неприятно и противно. Я ее спросила: "Почему вы меня касается?", - сказала Дарья. Кроме того, девушка вспомнила, что к ней несколько раз подходили охранники певицы.
- После волны хейта в сети Светлана Лобода поспешила оправдаться за свой поступок. Она даже заявила, что гордится Дарьей Вдовенко и ее позицией.
- Певица закрыла комментарии под своими последними сообщениями из-за критики, однако это не остановило людей хейтит ее дальше. Итак, Лобода записала еще одно извинение, заявила, что неудачно пошутила.