Один из плакатов держала молодая девушка, которую публично унизила Лобода. Видео с инцидентом показал активист Сергей Стерненко в своем телеграме.

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Скандальная певица начала публично допрашивать девушку, кто ей за это заплатил, унижала ее и нарушала личные границы.

В то же время, молодая девушка вела себя достойно, она держала в руках плакат "Харьков без Лободы", которым выразила свою позицию.

Лобода продолжала унижать девушку и потом заявила, что ей якобы заплатили. "Есть люди завербованные, даже обращаться нет смысла", – цинично сказала артистка.

Впоследствии в сети поклонники Лободы опубликовали видео с началом выступления певицы. На кадрах заметно, как она подошла к девушке и обняла ее. Молодая активистка даже не успела отреагировать и была шокирована поступком "звезды".

Такой поступок Лободы возмутил многих украинцев. Отреагировал на такие цинические действия певицы-предательницы и активист Сергей Стерненко.

Лобода так ничего и не поняла. Она публично унижает девушку, которая пришла с плакатом и спрашивает "кто тебе дал деньги?" И протягивает к ней свои руки. Мразь, которая годами брала рубли, явно не осознает, в какой она стране,

– написал Стерненко.

Напомним, что Светлана Лобода несколько лет жила и работала в России. С началом полномасштабной войны артистка вернулась в Украину, где пытается отбелиться и активно помогает. Впрочем, далеко не все украинцы верят в ее честные намерения. В частности, репер Ярмак раскритиковал позицию Лободы.