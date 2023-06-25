16-летняя выпускница школы Дарья Вдовенко вышла на единичный пикет против выступления Светланы Лободы в Харькове. Это был ее первый протест, однако ее публично унизила известная певица.
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Как девушка решилась выйти одна на протест
О выступлении Светланы Лободы в Харькове девушка узнала менее чем через час. Она быстро сделала плакат с надписью "Харьков против Лободы" и уехала в сад Шевченко, даже не успев предупредить родителей. Мама позвонила Дарье, когда она уже была в пути, и поддержала ее.
У меня есть позиция по отношению к Лободе, я ее не уважаю, и я подумала, что я должен это сделать,
– рассказала Дарья.
Девушка рассказала, что сначала шла с плакатом в сторону зоопарка, и люди выражали поддержку. Однако уже у фонтана, где было запланировано выступление певицы, люди начали спрашивать ее, почему на плакате так написано и почему она против Лободы.
Я отвечала, что Лобода с 2014 года давала концерты в России, и это хороший повод не пускать ее в Харьков,
– рассказала Дарья.
Тогда единицы поддержали девушку возгласами "Позор Лободе".
К Дарье несколько раз подходили охранники
Дарья рассказала, что к ней несколько раз подходили охранники и просили ее спуститься с фонтана, пытались снять. Один из охранников даже пригрозил, что если она не спустится, то разорвет плакат.
Когда Лобода вышла к фанам, то вплотную приблизилась к девушке, начала ее обнимать, гладить по голове и сказала: "Моя хорошая, ну что ты здесь стоишь? Ну кто тебя прислал? Ну кто тебе дал деньги?"
Мне было неприятно и противно. Я ее еще спросила: "Почему вы меня трогаете?",
– сказала она.
Девушка простояла с плакатом до тех пор, пока Лобода не совершила свое выступление и не пошла вместе с толпой.
16-летняя харьковчанка подчеркнула, что не входит ни в какие общественные объединения. На протест вышла одна еще и потому, что все друзья-единомышленники, к сожалению, уехали из Харькова. После того как видео с ее пикетом разлетелось в сети, девушке с поддержкой уже написали несколько знакомых и одноклассников.
Прощения не будет: Лобода цинично заявила, что гордится девушкой
Очевидно, после публичного унижения и незваных прикосновений Дарья не дождется извинений от Светланы Лободы. После огласки в сети певица назвала пикет харьковчанки уже не "завербованностью" и "проплаченностью", а другим мнением. И при этом она сравнила девушку с собой. Мол, они обе знают, как это – "плыть против течения".
Девочка, которая простояла все время с плакатом "Харьков без Лободы" – я горжусь тобой. Ты имеешь право на свое мнение, и я уважаю это. Ибо тоже хорошо знаю, что такое идти против течения. К сожалению, мой разговор с тобой в очередной раз пытаются сделать манипуляцией. Мне жаль, если кто видит в этом пренебрежение. Знаю, что ты не. И желаю тебе никогда не терять силы духа,
– заявила певица.
Также она пообещала, что скоро вернется в Харьков
Реакция украинцев на поступок певицы
Поступок Лободы возмутил многих украинцев. Заступился за девочку и активист Сергей Стерненко.
- "Лобода так ничего и не поняла. Она публично унижает девушку, которая пришла с плакатом и спрашивает "кто тебе дал деньги?" И сколько бы она ни вбрасывала в свое отбеливание, ей это не поможет. А девушка молодец, что выразила свою позицию", – написал Стерненко.
- "Лобода просто привыкла, что все и все продаются, и даже не понимает, что существуют такие понятия как позиция и принципы", – написала певица и активистка Туча.
- "Девушка – молодец. Лобода – Лобода", – написал Игорь Кондратюк.