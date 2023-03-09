Еще в ноябре 2022 года Тарас Голубков хвастался в соцсетях, что находится за границей – то в Париже, то в Варшаве. Медиапортал "Музвар" утверждает, что разрешение на выезд из Украины во время действия военного положения он получил через Минкульт и воспользовался этим, чтобы снять клип для россиянки Клавы Коки, поддерживающей кровавый режим Путина.

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Украинец Тарас Голубков снял клип для россиянки Клавы Коки

В среду, 8 марта, у Клавы Коки (настоящее имя – Клавдия Высокова) состоялась премьера клипа "Замуж". Режиссером там указан ноунейм Макс Ирман, у которого три публикации и всего 11 фолловеров в инстаграме. Однако снявшийся в видеоклипе актер Сергей Главчев похвастался работой в фейсбуке и "прокололся" – указал режиссером украинца Тараса Голубкова. Потом он отредактировал публикацию.

Информацию о сотрудничестве с россиянами подтвердил человек из окружения Тараса,

– говорится в источнике.

"Музвар" запросил официальный комментарий у Тараса Голубкова, но ответа еще не получил.

24 Канал направил официальный запрос в Министерство культуры и информационной политики Украины. Сейчас мы ждем ответа.

Скриншот с фейсбука Сергея Главчева / Музвар

Важно! Россиянка Клава Кока выступала в Донецке, незаконно посещала оккупированный Крым и даже получала ордена от так называемой "ДНР". Доказательства тому еще три года назад опубликовал военный обозреватель и основатель Defence Blog Дилан Малясов.

Голубков и до полномасштабной войны работал с россиянами

Стоит отметить, что Тарас Голубков и до 24 февраля 2022 режиссировал клипы россиянам. Он является автором видео Клавы Коки на песню "Пьяную домой", снял "Романы" Филиппу Киркорову, чем ужасно гордился.

"Даже представить было трудно, что окажусь на одной площадке одновременно с Катей Варнавой и Филиппом Киркоровым", – писал украинец и подчеркивал, что "хотел показать магию, которой обладает" путинист.