Об этом в эфире телемарафона рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, сообщает 24 Канал.
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Кого будут выпускать из Украины
Ткаченко отметил, что деятели культуры, желающие выехать за границу, должны предоставить:
- подтверждение, что в их организациях проводят военный учет;
- контракты, где сказано, зачем они едут;
- отчеты по итогам поездки;
И даже с этими документами выезд могут разрешить всего на 60 дней.
Почему возник скандал с выездом артистов за границу
- Юморист Андрей Щегель смог выехать за границу как артист, несмотря на то, что получил три повести в Украине. Сейчас Андрей находится в Турции, откуда оскандалился циничными фразами об Украине, а затем просил прощения.
- Вокалист группы "Антитела" Тарас Тополя прокомментировал скандал вокруг юмориста. Тополя признался, что испытывает отвращение к людям, которые предали родину.
- Украинский режиссер и клипмейкер Тарас Голубков также получил разрешение на пересечение границы, хотя и солгал Минкульту о целях поездки. Он сказал, что якобы хотел снять видео об Украине, а на самом деле снял клип для россиянки Клавы Коки.
- Поэтому некоторых артистов теперь не выпускают за границу. Минкульт работает над изменениями в порядок выезда.