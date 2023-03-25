По словам Егора Крутоголова, еще до полномасштабного вторжения России он предлагал Евгению Никишину перевезти семью в Киев, однако тот не захотел. Неудивительно, что в первые дни войны он метнулся к своим. В то время как Сергей Писаренко жил в Макарове и даже показывал разбомбленный дом. Однако позже они оба выбрали российские рубли, а не карьеру с "Дизель шоу" в Украине.

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Егор Крутоголов о Писаренко и Никишине из "Дизель шоу"

По словам художественного руководителя студии, об Украине плохо не думает ни Писаренко, ни Никишин, так что осуждать их он не может. По его мнению, комики просто испугались.

Писаренко в Эстонии, как я знаю, а Женя вернулся в Россию. Я их не осуждаю, потому что никакого плохого слова об Украине я от них не слышал. Я знаю, что они боятся. И боятся не только за свою ж*пу, а за свои семьи. Им есть чего бояться, думаю,

– прокомментировал Егор Крутоголов.

Писаренко и Никишин на "Дизель шоу" / Фото из инстаграма актера

Он считает, что из Украины те слиняли из-за менталитета, ведь россияне привыкли жить в страхе: "Они с советских времен привыкли жить в страхе от власти, и их это устраивает". Егор Крутоголов даже сравнил Писаренко и Никишина с белорусами из "Дизель шоу" – Танковичем и Сморигиным, которые продемонстрировали кардинально другую позицию.

"У нас в коллективе были россияне и белорусы. Белорусы остаются и делают большое дело. Хотел поблагодарить Женю Сморигина и Дмитрия Танковича за их позицию, за их любовь к Украине. Дима уже лучше меня разговаривает на украинском. И Женя это делает", – похвастался Крутоголов.