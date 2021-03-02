Организаторы песенного конкурса Евровидение объявили, что в этом году он пройдет в формате В – участники приедут в Роттердам, однако в меньшем количестве людей в командах. Также в зале будет присутствовать ограниченное количество журналистов.

Песенный конкурс Евровидение – одно из самых ожидаемых событий 2021 года. В прошлом году его пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, а теперь организаторы приложили все усилия, чтобы он все-таки состоялся.

Важно Евровидение-2021: все, что известно о песенном конкурсе

Проведение Евровидения-2021 запланировано на 18-22 мая. Заранее подготовили 4 варианта формата конкурса, а теперь организаторы объявили окончательный сценарий.

Как будет происходить Евровидение-2021

Участники смогут приехать в Роттердам и выступить на главной сцене Европы. Что до команд, которые обычно приезжают с конкурсантами, то количество людей придется уменьшить. Также значительно сократят количество журналистов, которые смогут попасть в павильон проведения конкурса.

Что до зрителей, стремящихся увидеть Евровидение-2021 воочию, то количество мест также уменьшат: зал может быть заполнен только на 80 процентов, а может быть вообще без зрителей. Окончательное решение по этому организаторы объявят ближе к началу конкурса. Оно будет зависеть от статистики заболеваний.

Представители Украины – группа Go_A, все-таки выступят на вожделенной сцене. Однако многочисленная группа поддержки, фанаты наверняка будут на связи в онлайн-режиме.

Другие варианты проведения конкурса

В связи с пандемией коронавируса организаторам пришлось проработать несколько вариантов проведения Евровидения-2021, чтобы оно произошло при любых условиях:

традиционный песенный конкурс с заполненным залом, с участием делегаций артистов и со многими мерам в Роттердаме и вокруг него;

аналогично к традиционному формату, однако с ограниченным количеством лиц, которое позволит обеспечить социальное дистанцирование на расстоянии полтора метра;

так же как в предыдущем варианте, однако если какая-то делегация не сможет приехать из-за закрытия границ, то организаторы покажут вместо ее выступления резервное видео представителя;

если в Нидерландах объявят локдаун, то выступления участников будут проходить в их странах. На экране арены Ahoy покажут резервные видео исполнителей, которые они записать накануне конкурса в режиме "прямого эфира" без редактирования, что поможет обеспечить равные для всех условия.

Данные собраны на основе сайта Евровидение