На Евровидении-2021 Украину представит группа Go_A с песней "Шум". Известный музыкальный продюсер Владимир Бебешко прокомментировал трек, который выбрало жюри, и предположил, что с ним коллектив может войти в пятерку.

В четверг, 4 февраля, публика узнала, что на Евровидение-2021 гурт Go_A поедет с песней "Шум". Именно этот трек жюри, в состав которого вошли Джамала, Евгений Филатов и Руслан Квинта, признало лучшим. Звукорежиссер и музыкальный продюсер Владимир Бебешко поделился впечатлениями от песни и оценил шансы Украины на победу.

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Владимир Бебешко о шансах Go_A на Евровидении-2021

Продюсер убежден, что победить на Евровидении-2021 группе Go_A не удастся. Он предсказывает, что это пятое место, и это в лучшем случае. Эксперт объясняет это тем, что композиции, в основе которых этническая музыка, не имеют шансов победить.

У группы Go_A есть возможность оставить после себя хороший след, удивить публику и запомниться. Если они покажут классное этническое шоу, то смогут войти в пятерку,

– поделился Владимир Бебешко.

Владимир Бебешко о песне Go_A "Шум"

Эксперт отметил, что как песня Solovey, с которой группа победила на национальном отборе на Евровидение в прошлом году, так и новая песня "Шум" не доделаны до профессионального исполнения и звучания. По его мнению, ни одна из представленных коллективом композиции не создает "вау-эффекта". Продюсер объясняет это тем, что у Go_A мало опыта, ведь музыканты делают первые творческие шаги. Единственное, чем они могут поразить поклонников Евровидения – это этническое пение.

Владимир Бебешко уверен, что Go_A с песней "Шум" запомнится только тогда, когда воссоздаст на сцене этническое шоу с украинскими атрибутами, костюмами, странными обрядами и народными инструментами. Он предлагает солистке Екатерине Павленко перевоплотиться в мольфарку или колдунью, а музыкантам – у гуцулов.

Их песню надо завернуть в правильную обертку и сделать шоу. Важно воссоздать настоящее этническое действо, чтобы это выглядело интересно на сцене. Этническое шоу с мольфарами может удивить и поразить европейскую публику,

– заверил музыкальный продюсер.

Добавим, что на Евровидении-2021 впервые зазвучит песня на украинском языке. Бебешко считает неуместным исполнять трек "Шум" на английском, однако уверен, что на украинском песня не станет хитом.

"Надо сделать так, чтобы эту песню пела вся Европа. Поэтому я уверен, что она не станет хитом, ведь ее никто не сможет повторить", – подчеркнул эксперт.