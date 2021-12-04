"Шок и ужас": сеть эмоционально реагирует на финал "Холостячки"

В финале 2 сезона "Холостячки" победил Андрей Задворный. Именно с ним Злата Огневич стремится строить отношения вне камер. Однако зрители разочаровались в ее выборе и в этом сезоне.

В большинстве своем зрители реалити-шоу шокированы таким выбором "Холостячки". Они были уверены, что победит Дмитрий Шевченко, однако Злата призналась в любви Андрею Задворному.

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В комментариях на странице шоу, Златы Огневич и Андрея Задворного много поклонников проекта выражают свое недовольство и разочарование. Многие из них отмечают, что артистка никогда не ошибалась так сильно, как сделала это в финале.

Больше всего гневных комментариев под постом на официальной странице проекта "Холосячка". Много поклонников шоу не верят в искренность чувств и правдивость съемок:

"Жалею, что смотрела этот сезон. Это разочарование. Теперь не удивлена, почему у Златы не складываются отношения, если она таких мужчин выбирает".

"Еще не видела такого цирка. Ну и дура. Дима правильно сделал, что ушел, не попрощавшись".

"Хочу стереть из памяти этот выпуск".

"Как она могла выбрать Андрея? Просто как? Человека, пришедшего на проект за пиаром. Он даже не скрывал этого. Это жесть. Какой сезон, такой и победитель".

"Она выбирала сердцем? Им самим не смешно? Где там "химия" между Андреем и ней? Покажите, не вижу. Дешевая игра. Стоп, снято. Красиво отыграли, аплодисменты. Расходимся".

“Хорошо, что выбрала Андрея. Она не достойна Димы".

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Андрей Задворный, Злата Огневич и Григорий Решетник в финале / Фото из инстаграма певицы

Реакции под постом Златы

Подписчики певицы отмечают, что разочаровались. Они не верят словам Златы, где она утверждает, что влюблена:

"Ужасный выбор".

"Я в шоке. Нечего сказать".

"Никто не верит!"

"Шок и ужас от вашего выбора".

"Поздравляю! Но не от всего сердца".

"Ты еще никогда так не ошибалась!"

"Это ужас! Выбрать того, кому все равно! Кто весь проект только то и делал, чтобы его выгнали!? Ну как!? В голове не укладывается! Он не сделал ничего, только шутил и унижал. Шок! Ему даже на своих родителей все равно! Разочарование!"

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Однако есть и те фанаты, которые поздравляют девушку и желают ей счастья:

"Главное, чтобы победила любовь".

"Поздравляю Вас!"

"Поздравляю вас, Злата! Очень рада за вас с Андреем. Будьте счастливы!"

"Златусь, ты молодчина! Обнимаю!"

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Реакции под постом Андрея Задворного

Поклонники победителя проекта поздравили его со счастливым финалом:

"Слава Богу, я на это и надеялась";

"Поздравляю, дорогой друг! А плохие комменты всегда будут";

"Привет! Это неожиданно, но очень круто";

"Очень неожиданно, поздравляю вас";

"Супер, но Диму жалко";

"Ура, я очень рада за Вас поздравляю, верила до последнего";

"Главное, чтобы были счастливы, пусть любовь восторжествует".

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Однако без хейтерских комментариев не обошлось: