"Шок и ужас": сеть эмоционально реагирует на финал "Холостячки"
Источник:24 канал
В финале 2 сезона "Холостячки" победил Андрей Задворный. Именно с ним Злата Огневич стремится строить отношения вне камер. Однако зрители разочаровались в ее выборе и в этом сезоне.
В большинстве своем зрители реалити-шоу шокированы таким выбором "Холостячки". Они были уверены, что победит Дмитрий Шевченко, однако Злата призналась в любви Андрею Задворному.
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В комментариях на странице шоу, Златы Огневич и Андрея Задворного много поклонников проекта выражают свое недовольство и разочарование. Многие из них отмечают, что артистка никогда не ошибалась так сильно, как сделала это в финале.
Больше всего гневных комментариев под постом на официальной странице проекта "Холосячка". Много поклонников шоу не верят в искренность чувств и правдивость съемок:
- "Жалею, что смотрела этот сезон. Это разочарование. Теперь не удивлена, почему у Златы не складываются отношения, если она таких мужчин выбирает".
- "Еще не видела такого цирка. Ну и дура. Дима правильно сделал, что ушел, не попрощавшись".
- "Хочу стереть из памяти этот выпуск".
- "Как она могла выбрать Андрея? Просто как? Человека, пришедшего на проект за пиаром. Он даже не скрывал этого. Это жесть. Какой сезон, такой и победитель".
- "Она выбирала сердцем? Им самим не смешно? Где там "химия" между Андреем и ней? Покажите, не вижу. Дешевая игра. Стоп, снято. Красиво отыграли, аплодисменты. Расходимся".
- “Хорошо, что выбрала Андрея. Она не достойна Димы".
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Андрей Задворный, Злата Огневич и Григорий Решетник в финале / Фото из инстаграма певицы
Реакции под постом Златы
Подписчики певицы отмечают, что разочаровались. Они не верят словам Златы, где она утверждает, что влюблена:
- "Ужасный выбор".
- "Я в шоке. Нечего сказать".
- "Никто не верит!"
- "Шок и ужас от вашего выбора".
- "Поздравляю! Но не от всего сердца".
- "Ты еще никогда так не ошибалась!"
- "Это ужас! Выбрать того, кому все равно! Кто весь проект только то и делал, чтобы его выгнали!? Ну как!? В голове не укладывается! Он не сделал ничего, только шутил и унижал. Шок! Ему даже на своих родителей все равно! Разочарование!"
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Однако есть и те фанаты, которые поздравляют девушку и желают ей счастья:
- "Главное, чтобы победила любовь".
- "Поздравляю Вас!"
- "Поздравляю вас, Злата! Очень рада за вас с Андреем. Будьте счастливы!"
- "Златусь, ты молодчина! Обнимаю!"
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Реакции под постом Андрея Задворного
Поклонники победителя проекта поздравили его со счастливым финалом:
- "Слава Богу, я на это и надеялась";
- "Поздравляю, дорогой друг! А плохие комменты всегда будут";
- "Привет! Это неожиданно, но очень круто";
- "Очень неожиданно, поздравляю вас";
- "Супер, но Диму жалко";
- "Ура, я очень рада за Вас поздравляю, верила до последнего";
- "Главное, чтобы были счастливы, пусть любовь восторжествует".
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Однако без хейтерских комментариев не обошлось:
- "Злата, ты еще никогда так не ошибалась";
- "Это ужас, а не выбор";
- "Сейчас придет хейт, но все же поздравляю, сердцу не прикажешь".